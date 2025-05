Con il videocitofono smart vedi chi suona e apri da remoto: ora è anche in offerta

Il videocitofono Wi-Fi EZVIZ CP5 rappresenta una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata per chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione. Disponibile su Amazon al prezzo di 179,99€, offre un risparmio del 10% rispetto al costo originale di 199,99€. Questo dispositivo si distingue per una serie di caratteristiche che combinano innovazione e funzionalità, rendendolo una scelta interessante per molte famiglie.

Comodo e funzionale, per controllare chi suona

Il cuore di questo videocitofono è il suo display touch da 7 pollici, progettato per offrire un’interfaccia intuitiva e accessibile. La risoluzione Full HD 1080p garantisce immagini chiare e dettagliate, sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna fino a 5 metri. L’ampio angolo di visione di 134° elimina i punti ciechi, assicurando un controllo completo dell’area d’ingresso. Queste caratteristiche lo rendono ideale per chi cerca una soluzione affidabile e completa per la sorveglianza domestica.

Un altro punto di forza è la versatilità nella gestione degli accessi. Gli utenti possono interagire con i visitatori tramite il monitor interno o attraverso l’app EZVIZ, disponibile per smartphone. La funzione di cambio vocale aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, particolarmente utile in situazioni che richiedono discrezione. Inoltre, il videocitofono offre diverse modalità di sblocco, tra cui il monitor interno, l’app mobile e le schede RFID incluse nella confezione, adattandosi alle diverse esigenze familiari.

Dal punto di vista tecnico, questo dispositivo si distingue per la sua connettività WiFi Dual Band, che assicura una trasmissione stabile e veloce sia per l’audio che per il video. La compatibilità con cablaggi a 2 e 4 fili lo rende facilmente integrabile in impianti preesistenti, semplificando notevolmente l’installazione. La confezione include tutti gli accessori necessari, come monitor, staffa da parete, adattatore di alimentazione, pannello esterno, badge RFID e un kit di montaggio completo.

Esteticamente, il design compatto e moderno consente al videocitofono di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico. La sua progettazione tiene conto sia della funzionalità che dell’estetica, risultando un elemento discreto ma tecnologicamente avanzato per la sicurezza della casa.

In conclusione, il videocitofono Wi-Fi EZVIZ CP5 è una scelta eccellente per chi desidera un sistema di sicurezza completo e facile da usare. Con un prezzo competitivo e uno sconto attuale, rappresenta un’opportunità da considerare per rendere la propria abitazione più sicura e connessa: acquistalo scontato del 10% su Amazon, al prezzo di 179,99€.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.