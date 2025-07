Con il rasoio Philips curi barba, capelli e viso: kit completo ora scontato del 41%!

Se cerchi un rasoio versatile, in grado di offrirti una soluzione completa per la cura personale, non perderti il Philips Multigroom Serie 3000: oggi puoi acquistarlo a soli 31,97 euro, con un ottimo sconto del 41% su Amazon.

Una dotazione di accessori pensata per ogni esigenza

Il punto di forza di questo modello è senza dubbio la ricca dotazione di accessori. All’interno della confezione si trovano ben nove elementi che consentono di gestire con precisione la barba, i capelli e i dettagli più delicati. Il set include un rifinitore di precisione, sei pettini anti-urto pensati per offrire diverse lunghezze di taglio, un accessorio specifico per la cura di naso e orecchie, oltre a una spazzolina per la pulizia e una custodia per il trasporto.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la tecnologia DualCut, caratterizzata da lame in acciaio autoaffilanti. Questo sistema, basato su un leggero sfregamento reciproco delle lame durante l’uso, contribuisce a mantenere l’efficacia del taglio nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione frequente e garantendo una maggiore durata delle prestazioni. La cura per i dettagli si riflette anche nella progettazione delle lame, pensate per offrire un trattamento delicato sulla pelle, limitando le irritazioni anche nelle zone più sensibili del viso e del corpo.

Dal punto di vista dell’autonomia, il rasoio integra una batteria NiMH in grado di assicurare fino a 60 minuti di utilizzo continuo dopo una ricarica completa di circa 16 ore. Le dimensioni compatte e il peso contenuto rendono il dispositivo particolarmente adatto a chi si sposta frequentemente.

Scegliere il Philips Multigroom Serie 3000 9-in-1 significa affidarsi a uno strumento progettato per rispondere in modo efficace a diverse esigenze per la cura e igiene personale. Un dispositivo completo, che oggi puoi acquistare con il 41% di sconto.

