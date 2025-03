Con il mouse verticale ergonomico Trust Yuno potrai lavorare a lungo senza fatica: offerta Amazon

Lavori per molte ore al PC sentendo la fatica sul polso e in generale sul braccio? Allora la soluzione si chiama Trust Yuno: è un mouse verticale ergonomico progettato per farti lavorare comodamente anche per diverse ore senza affaticarti. Oggi puoi acquistarlo su Amazon al prezzo eccezionale di soli 18,99 euro invece di 27,99 grazie agli sconti di primavera.

Trust Yuno: scopri i vantaggi del mouse ergonomico verticale

Con il mouse ergonomico Trust Yuno potrai finalmente dire addio al dolore al polso e alla tensione alla mano quando lavori al PC. Grazie al design in verticale con angolo di 57° ti aiuterà a mantenere la mano in una posizione naturale, riducendo l’affaticamento anche dopo lunghe sessioni di lavoro o gaming. Il comodo supporto per il pollice fa il resto, garantendo una presa stabile e rilassata che trasformi ogni movimento in un'esperienza fluida e confortevole.

Sfruttando il ricevitore USB a 2,4GHz potrai godere di una connessione senza fili stabile e reattiva, mentre la batteria ricaricabile integrata ti permette di utilizzarlo fino a 3 mesi con una carica completa. In ogni caso, potrai avere fino a 8 ore di autonomia con soli 5 minuti di ricarica.

La precisione è regolabile da 800 a 2400 DPI, in modo da adattare la velocità del cursore alle tue esigenze, sia che tu stia facendo lavori di precisione o per muoverti rapidamente tra le finestre aperte delle tue applicazioni. I 6 pulsanti, infine, ti permettono di tenere tutto sotto controllo migliorando la tua produttività.

Con il mouse verticale ergonomico Trust Yuno potrai lavorare più comodamente e in modo sostenibile, dato che parliamo di un prodotto eco-friendly realizzato con il 70% di plastica riciclata. Approfitta delle Offerte di Primavera per acquistarlo a soli 18,99 euro invece di 27,99.