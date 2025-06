Compatto, potente, scontato: il barbecue da tavolo che fa la differenza lo trovi su Amazon ad un prezzo shock

Un barbecue portatile che unisce praticità e robustezza: ecco come il modello Uten riesce a distinguersi tra le opzioni compatte disponibili sul mercato. Proposto attualmente a 18,69 euro, rappresenta una soluzione versatile per chi ama le grigliate all'aperto, senza sacrificare spazio e comodità.

Il mini barbecue perfetto per le serate estive

Con un peso di soli 1,35 kg, questo barbecue è stato progettato pensando alla portabilità. Le sue dimensioni, una volta aperto, raggiungono i 40 x 27 x 20 cm, ma ciò che lo rende davvero interessante è la possibilità di ripiegarlo fino a soli 35 x 27 x 6 cm. Questo significa che può essere facilmente trasportato in auto, in uno zaino o persino a mano, rendendolo ideale per una vasta gamma di occasioni, dal campeggio alle giornate in spiaggia.

La struttura in ferro resistente al calore non solo garantisce una lunga durata, ma assicura anche una maggiore sicurezza durante l'uso. Le griglie in acciaio cromato, invece, sono state progettate per offrire una cottura uniforme e per resistere sia ai graffi che alla ruggine.

Nonostante le dimensioni compatte, il barbecue Uten è in grado di soddisfare le esigenze di un piccolo gruppo, con una capacità che si adatta perfettamente a 3-5 persone.

Oltre alle sue caratteristiche tecniche, il barbecue portatile Uten si distingue anche per la sua convenienza economica. Sebbene il prezzo originale fosse di 21,99 euro, la promozione attuale lo rende ancora più accessibile visto che costa soltanto 18,69 euro.

