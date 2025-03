Compatto, potente e pratico: il frullatore di Electrolux a prezzo stracciato su Amazon

Lo Sports Blender Create 3 di Electrolux è un accessorio che non può mancare nella cucina di chi punta ad una vita più sana. A cosa serve? A preparare frullati nutrienti o bevande rinfrescanti in un lampo. Basta inserire gli ingredienti nel contenitore, premere il pulsante di accensione, e in pochi secondi si ottiene un drink pronto da gustare al momento o da portare con sé ovunque. Il prezzo poi oggi lo rende un vero best-buy: lo sconto Amazon del 47% permette di acquistare il frullatore Electrolux a soli 28,99€, con spedizione gratuita per tutti i membri Prime.

Frullati facili e veloci con lo Sports Blender Create 3 di Electrolux

Il frullatore arriva con in dotazione una bottiglia rimovibile, che - come suggerito poco sopra - consente di mescolare direttamente gli ingredienti al suo interno. Fino a qui nulla di nuovo, è vero, ma Electrolux ha pensato ad una soluzione molto per chi è sempre di corsa ma non vuole rinunciare a una colazione energetica da portare con sé in ufficio o a una bevanda rinfrescante da gustare dopo l’allenamento. Infatti, dopo aver preparato il frullato, non c’è bisogno di travasarlo: basta semplicemente sostituire il gruppo lame con il pratico coperchio e il gioco è fatto.

L’utilizzo è estremamente intuitivo grazie al pulsante touch, che permette di controllare la potenza in base alla consistenza desiderata. Se preferisci una bevanda più cremosa, puoi tenere premuto il pulsante per qualche secondo, mentre se hai bisogno di tritare il ghiaccio o di frullare ingredienti più duri, basta premere il pulsante a intervalli per ottenere la consistenza perfetta. Questa versatilità non è così scontata e rende lo Sports Blender Create 3 adatto a molteplici utilizzi, dallo smoothie ai frappè proteici.

A rendere efficace il frullatore sono le lame TruFlow, progettate - spiega l'azienda - per garantire una miscelazione omogenea e potente. Che si tratti di frutta fresca, verdure o anche ghiaccio, queste lame assicurano una lavorazione efficace, creando sempre risultati in linea con le aspettative. Addio dunque a fastidiosi grumi e benvenuti frullati lisci e vellutati con il minimo sforzo.

Infine, oltre alle prestazioni elevate, il design compatto rende lo Sports Blender Create 3 ancora più interessante. A differenza di tanti altri ingombranti frullatori, questo modello occupa pochissimo spazio sul piano della cucina, e vanta anche un corpo in acciaio inox che conferisce un tocco elegante e moderno. Cosa che non guasta mai. Aggiungi al carrello il frullatore Elettrolux e risparmi il 47% grazie alla promo attiva.