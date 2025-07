Compatto, ma dalla capienza extralarge: forno ventilato in promo al 36% di sconto

Il forno elettrico ventilato Girmi diventerà il tuo nuovo alleato in cucina: un modello compatto e praticissimo, ricco di funzionalità e accessori, ma dall’ottima capienza, oggi in promozione su Amazon. Acquistalo a 109,20 euro, con uno sconto del 36% sul prezzo di listino.

Capacità e versatilità per la cucina quotidiana

Uno degli aspetti che colpisce del forno è la capienza di 37 litri, un valore che lo rende adatto non solo a famiglie ma anche a chi ama cimentarsi con ricette più elaborate o preparazioni di dimensioni generose. Il forno è in grado di accogliere pizze fino a 38 cm di diametro, permettendo di gestire anche impasti e cotture che richiedono spazio e uniformità.

Il cuore tecnologico di questo forno è rappresentato dalla potenza di 1500W e dalla possibilità di scegliere tra diverse modalità di cottura: base, grill, combinata e ventilata. Il controllo della temperatura, che va da 40° a 300°C, amplia ulteriormente le possibilità d’uso: dalla lenta lievitazione degli impasti, passando per la cottura di pane e dolci, fino ad arrivare a pietanze che richiedono temperature elevate.

Tra le caratteristiche che meritano una menzione particolare, spiccano il doppio vetro per l’isolamento termico e la lampada interna, che consente di monitorare la cottura senza dover aprire lo sportello. Le resistenze in acciaio corazzato assicurano una distribuzione omogenea del calore, mentre le pareti smaltate facilitano le operazioni di pulizia, aspetto non secondario nella gestione quotidiana dell’elettrodomestico.

Il forno integra un timer da 90 minuti con avviso acustico e sistema di spegnimento automatico, funzionalità che si rivelano utili per gestire con precisione i tempi di cottura. La dotazione comprende una griglia in acciaio inox, una leccarda rettangolare e una leccarda tonda da 37 cm, accessori che aumentano la versatilità del prodotto e consentono di adattarsi a diverse esigenze culinarie.

Le dimensioni di 51,7 x 44 x 32,7 cm e il peso di 10,6 kg fanno sì che il forno possa essere collocato anche in cucine di medie dimensioni, senza rinunciare a una buona capacità interna. Non ci sono motivi per non avere questo forno elettrico: acquistalo in offerta con uno sconto del 36%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.