Compatto, leggero e super veloce: scopri l’SSD esterno da 2TB in DOPPIO SCONTO

Un SSD è un dispositivo di archiviazione dati che utilizza memoria flash per offrire prestazioni superiori rispetto ai tradizionali Hard Disk Drive. Grazie all’assenza di parti meccaniche, gli SSD sono più veloci, silenziosi e resistenti agli urti. Oggi, su Amazon, viene applicato un doppio sconto sull'SSD da 2TB targato Orico: 30% + 5% tramite coupon per un prezzo totale e finale d'acquisto di 132,99€. Approfittane subito e acquistalo su Amazon!

SSD Orico esterno da 2TB: le specifiche tecniche di questo dispositivo

Questo SSD esterno da 2TB di casa Orico dispone di una velocità massima che può raggiungere i 2000MB/s, in grado di spostare 100GB in 1 minuto o anche meno. L'editing istantaneo senza ritardi consente di documentare tutto a proprio piacimento.

Design leggero e sottile, simile alle dimensioni di una chiavetta USB. Si può facilmente mettere in tasca o nella valigetta e viaggiare con i propri dati. Perfetto, dunque, anche per i fotografi o per chi è solito viaggiare e spostarsi e per chi necessita di un dispositivo d'archiviazione rapido, efficace e compatto.

Questo SSD portatile offre resistenza a polvere e cadute, garantendo la sicurezza dei dati anche in ambienti difficili, eliminando il problema della perdita e della scomparsa di questi stessi dati. È una buona scelta per avventure all'aperto.

Questo SSD esterno è compatibile con Android, Windows e iOS. Il cavo USB-C 2-in-1 incluso permette la compatibilità con dispositivi con porte USB-A e USB-C. Si tratta, dunque, di una scelta molto interessante e consapevole: un SSD molto versatile e resistente, capace di adattarsi ad ogni situazione e alle esigenze di ognuno.

Oggi, su Amazon, viene applicato un doppio sconto sull'SSD da 2TB esterno targato Orico: approfitta del 30% di sconto e del 5% di coupon e acquistalo al prezzo finale di 132,99€. Da non perdere!