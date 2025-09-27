Compatto, completo e firmato Bosch: il set da 26 pezzi oggi è in promo a tempo!

Il set Bosch di avvitamento con cricchetto include punte e inserti utili per lavori di montaggio e piccole manutenzioni. È compatto e organizzato in custodia rigida, pensato sia per chi si avvicina al fai da te sia per chi cerca un kit pratico da tenere a portata di mano. Su Amazon è in vendita a 18,89€, scontato rispetto al prezzo di listino di 29,50€.

Un set completo e ben organizzato

La confezione compatta, dalle dimensioni di 12,1 x 9 x 3,2 cm, si distingue per il coperchio trasparente e l’organizzazione interna che facilita l’identificazione immediata di ogni accessorio. Un dettaglio che non passa inosservato è il sistema di codifica a colori delle punte, pensato per ridurre i tempi di ricerca e aumentare la precisione durante le fasi di lavoro. All’interno, trovano posto 19 bit da 25 mm che coprono un’ampia varietà di viti, dalle classiche Phillips e Pozidriv alle Torx, esagonali e a taglio. Completano la dotazione 4 bussole (6, 8, 10 e 13 mm), un connettore dedicato, un portainserti magnetico con cambio rapido e un pratico cricchetto bidirezionale, utile sia per avvitare che per svitare con facilità.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo set Bosch è la compatibilità universale: si adatta senza problemi alla maggior parte degli avvitatori e cacciaviti in commercio, indipendentemente dal produttore. Le punte e le bussole sono pensate per rispondere alle esigenze più comuni e specialistiche, includendo misure come PH, PZ, Torx (T10, T15, T20, T25, T30), esagonali (3, 4, 5, 6 mm) e a taglio (4, 5, 6 mm), oltre a bussole per dadi standard da 6 a 13 mm. Questa ampia copertura permette di affrontare una varietà di lavori, dalla manutenzione domestica agli interventi più specifici.

Pensato per chi cerca una soluzione compatta, organizzata e durevole, si inserisce tra le proposte più interessanti del settore utensili, anche a distanza di tempo dal suo rilascio. Compralo adesso in sconto su Amazon a soli 18,89€, IVA inclusa.

