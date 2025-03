Compatta, potente, impermeabile: la mini cassa Soundcore Select 4 Go è in offerta al -27%

Quando la musica accompagna le tue giornate ovunque tu vada, è importante avere un dispositivo compatto, resistente e con un suono che sorprende. La Soundcore Select 4 Go di Anker è tutto questo e oggi, grazie alle offerte di primavera su Amazon, la puoi acquistare a 21,99€ con uno sconto del 27%. Un’occasione perfetta per chi cerca una cassa Bluetooth portatile e potente, ideale per escursioni, giornate al mare, pic-nic o semplicemente per godersi la musica in casa senza pensieri.

Soundcore Select 4 Go: cassa Bluetooth ultra portatile in offerta su Amazon a 21,99€

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la Select 4 Go offre un suono pulito e sorprendentemente potente, grazie al driver da 5W ottimizzato con la tecnologia audio proprietaria di Soundcore.

Non aspettarti un audio distorto o debole: questa piccola cassa è progettata per riempire lo spazio attorno a te con chiarezza e bassi ben bilanciati, offrendo un’esperienza d’ascolto piacevole in ogni situazione.

La struttura compatta è un altro punto di forza. Leggera e tascabile, entra facilmente in uno zaino o persino in una tasca capiente. È pensata per essere sempre con te, pronta a farsi accendere in pochi secondi e connettersi tramite Bluetooth 5.3, offrendo una connessione stabile e veloce con smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili.

Un dettaglio che fa la differenza è la resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP67. La Select 4 Go non teme pioggia, schizzi né sabbia, e può galleggiare sull’acqua, rendendola perfetta anche per l’uso in piscina o al lago. E non dovrai preoccuparti dell’autonomia: con una singola carica, garantisce fino a 20 ore di riproduzione continua, coprendo un’intera giornata di attività all’aperto o un intero weekend.

Prendila adesso: a soli 21,99€, la Soundcore Select 4 Go diventa una delle casse Bluetooth più interessanti nella fascia entry-level. Piccola ma solida, potente ma economica, rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un’esperienza audio di qualità ovunque si trovi, senza sacrificare la praticità e la durata della batteria.