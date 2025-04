Compatta e potente: la mini torcia Olight Oclip Pro con 3 modalità e aggancio ovunque, COUPON SCONTO

Sei alla ricerca di una torcia che possa accompagnarti nella tua esperienza in campeggio e nelle tue escursioni dal formato mini ma con una potenza di luce molto elevata? Su Amazon, oggi, viene messa in offerta la torcia Oclip Pro con uno sconto applicabile tramite coupon del 30% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 33,56€. Non perdere questa occasione!

Coupon sconto del 30% sulla torcia Oclip Pro

Questa mini torcia consente di selezionare in modo flessibile le modalità di illuminazione (Flood, Spot e Rosso) per soddisfare diverse esigenze di illuminazione. Si tratta di una torcia di dimensioni compatte, facile da trasportare, offre tre metodi di montaggio (a clip, a sospensione e magnetico) e un forte magnete in grado di stabilizzare l'angolo di illuminazione regolabile.

Puoi liberare le mani quando è necessario. Si tratta di un faretto con portata fino a 120 metri e un potente proiettore da 500 lumen, oltre a una luce rossa da 40 lumen. Il passaggio da una modalità all'altra è facile e veloce grazie al nuovo interruttore rotante.

Dispone di ricarica Type-C con una batteria ad alta capacità da 580 mAh che dura fino a 144 ore in modalità moonlight. Questa mini torcia offre un'ampia gamma di scenari di applicazione, come l'escursionismo, il riempimento di foto, il ciclismo, la lettura, l'avviso di sicurezza e così via.

Con le spese di spedizione pari a 0 questa promozione risulta essere molto interessante e allettante per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo simile e con questa applicazione.

