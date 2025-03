Compatta e completa: la stampante CANON PIXMA è perfetta per casa e ufficio, e costa meno

Se ami l’ordine, la praticità e quel tocco tech che ti semplifica la vita, Canon PIXMA TS5350i è la stampante che potrebbe diventare la tua migliore alleata a casa o in ufficio, e oggi costa solo 69,99€ con il 44% di sconto.

È compatta, elegante (in un bel nero moderno che si adatta a qualsiasi ambiente) e soprattutto fa tutto quello che serve: stampa, copia e scansiona con una qualità davvero sorprendente.

Ideale per stampare in casa tutto ciò che desideri

Questa stampante 3-in-1 è perfetta per chi lavora da casa, per gli studenti, o semplicemente per chi vuole avere sotto mano un dispositivo affidabile, veloce e… anche un po’ creativo! La connessione Wi-Fi ti permette di stampare direttamente dal tuo smartphone, tablet o computer senza dover trafficare con cavi. In più, è compatibile con l'app PIXMA PRINT PLAN, un servizio intelligente che ti aiuta a gestire meglio l’inchiostro, ricevendolo comodamente a casa prima che finisca.

Uno dei suoi punti forti? La stampa senza bordo, perfetta per creare foto dall’aspetto professionale pronte da incorniciare o da regalare. E a proposito di foto… nella confezione troverai inclusa la carta fotografica PP-201 formato 9x9 cm, per iniziare subito a stampare ricordi speciali in un formato originale e perfetto per i social! Insomma, questa stampante è ideale per chi cerca un prodotto che non sia solo pratico, ma anche bello da vedere.

Va benissimo per famiglie, studenti, creativi, appassionati di fotografia e per chi ama personalizzare agende, quaderni, pareti o biglietti d’auguri. È facile da usare, anche per chi non è un mago della tecnologia. In pochi tocchi, puoi fare tutto quello che serve.

Ordina oggi stesso la Stampante Canon PIXMA con la carta fotografica inclusa, oggi su Amazon a soli 69,99€ grazie alla promozione del 44% di sconto.