Comodo, potente e pronto all’uso: aspirabriciole e liquidi con uno sconto del 25% su Amazon

Se si cerca un dispositivo che unisca praticità e versatilità senza rinunciare a una buona autonomia, Severin HV 7144 si distingue come una delle soluzioni più complete nella fascia entry-level. Il prezzo attuale, sceso a 29,99 euro grazie a una promozione del 25%, consente di accedere a un prodotto equilibrato senza la necessità di rincorrere modelli di fascia più alta.

Caratteristiche principali: compattezza e doppia funzione

Uno degli aspetti che più colpiscono di questo modello è la leggerezza: con un peso di appena 1,24 kg, il Severin HV 7144 si maneggia con facilità anche durante sessioni di pulizia prolungate. Le dimensioni compatte, unite a una linea dal design moderno e colori sobri come il bianco e il rosso granata, lo rendono discreto ma gradevole da tenere a portata di mano in casa. Il cuore dell’aspirapolvere è una batteria al litio da 7,4V, capace di garantire fino a 18 minuti di autonomia reale, più che sufficienti per interventi rapidi su superfici di piccole e medie dimensioni.

Ciò che differenzia il Severin HV 7144 da molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo è la sua capacità di aspirare sia solidi che liquidi. Non si tratta di una caratteristica scontata: poter raccogliere piccole quantità di liquidi – fino a 100 ml – significa affrontare senza difficoltà piccoli incidenti domestici, come la rovesciata di una tazza o una perdita d’acqua. Il set di accessori in dotazione si rivela particolarmente utile: la bocchetta per fessure con spazzola rimovibile consente di raggiungere gli angoli più nascosti, mentre la bocchetta in gomma è studiata per la raccolta dei liquidi.

Un dettaglio che può fare la differenza per chi si sposta spesso in auto è la possibilità di alimentare l’aspirapolvere tramite la presa accendisigari da 12V. Il cavo dedicato, incluso nella confezione, permette di mantenere pulito l’abitacolo anche lontano da casa, senza dipendere esclusivamente dalla batteria interna. Questa flessibilità si rivela particolarmente utile durante lunghi viaggi o per chi utilizza frequentemente l’auto come secondo ambiente domestico.

La promozione attuale contribuisce a renderlo ancora più interessante, ma il vero punto di forza resta la capacità di rispondere a bisogni diversi con una sola soluzione compatta. Costa solo 29,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

