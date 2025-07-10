Combatti muffa e umidità senza rumore: deumidificatore Olimpia Splendid in offerta per il Prime Day

Per chi cerca una soluzione efficace per il controllo dell’umidità in casa, il deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria Slim 14 P rappresenta una proposta interessante, ora disponibile a una cifra che si posiziona sotto i 120 euro grazie a una riduzione rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’opzione che, senza clamori, si distingue nella categoria per alcune scelte progettuali e tecniche pensate per adattarsi agli ambienti domestici di oggi, anche in virtù delle sue dimensioni compatte e della semplicità d’uso.

Olimpia Splendid: design sottile e adattabilità agli spazi

L’Aquaria Slim 14 P si presenta con uno spessore di soli 18,5 cm, un dettaglio che lo rende particolarmente adatto anche a stanze dove lo spazio è limitato. La sua linea essenziale, priva di elementi superflui, si integra facilmente sia in ambienti moderni sia in contesti più tradizionali, senza risultare invasivo.

L’interfaccia utente è stata pensata per garantire un’esperienza d’uso intuitiva: il display LED retroilluminato e i comandi touch permettono di monitorare in tempo reale il livello di umidità e di programmare il timer fino a 24 ore.

Il dispositivo è in grado di eliminare fino a 14 litri di umidità in 24 ore, una caratteristica che lo rende idoneo per ambienti fino a 65 m³. Il sistema di raccolta dell’acqua offre due possibilità: si può optare per lo scarico continuo, utilizzando il tubo incluso, oppure sfruttare la tanica estraibile da 2 litri, dotata di spegnimento automatico al raggiungimento della capacità massima. Questa flessibilità consente di adattare il funzionamento del deumidificatore alle diverse esigenze quotidiane, senza particolari complicazioni nell’utilizzo.

Tra gli elementi distintivi di questo modello si segnala l’impiego del gas refrigerante R290, scelto per il suo basso impatto ambientale rispetto ai tradizionali gas. La presenza di un filtro antipolvere integrato contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, risultando particolarmente utile in case dove sono presenti bambini o persone sensibili agli allergeni. Il filtro può essere facilmente rimosso e pulito, facilitando la manutenzione ordinaria del prodotto.

L’Olimpia Splendid Aquaria Slim 14 P, pur non essendo una novità assoluta sul mercato, si conferma una scelta equilibrata per chi cerca un deumidificatore compatto, efficiente e rispettoso dell’ambiente. La possibilità di sfruttare sia lo scarico continuo sia la tanica, la facilità di utilizzo e la cura nei dettagli tecnici lo rendono adatto a molteplici contesti abitativi. Oggi costa soltanto 119,00 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

