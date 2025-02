Collega tutto con un solo gadget: ORICO Hub multiporta, ideale per il lavoro e lo studio

Quando hai bisogno di più porte USB e di un lettore di schede SD/TF, un hub USB 3.0 compatto e veloce può fare la differenza. Il modello di ORICO che ti segnaliamo oggi, offre tre porte USB 3.0 ad alta velocità, un lettore di schede SD e microSD e una compatibilità universale con tantissimi dispositivi.

Oggi su Amazon è in offerta a soli 7,19€, con uno sconto del 20%, un prezzo incredibile per un accessorio indispensabile per chi lavora con più dispositivi.

ORICO Hub USB 3.0: espansione veloce e compatta per il tuo PC, è il prodotto che devi avere

L’hub ORICO con porte USB 3.0 è progettato per offrire un’espansione pratica e veloce, con tre porte USB 3.0 che supportano una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. Questo significa che puoi collegare:

Chiavette USB e hard disk esterni senza perdere velocità;

Mouse e tastiere senza ritardi nella risposta;

Stampanti e periferiche con connessione stabile e affidabile.

Uno dei punti di forza di questo hub è la presenza di un lettore di schede SD/TF, perfetto per trasferire velocemente foto e video da fotocamere, droni e smartphone.

Basta inserire la scheda e il trasferimento avviene in pochi secondi, rendendolo l’accessorio ideale per fotografi, videomaker e chiunque lavori con file multimediali. Ha un design ultra compatto e un cavo lungo 1 metro, così lo potrai usare sia in ufficio che in viaggio. Perfetto per chi ha un laptop con poche porte USB o per chi vuole migliorare la connettività del proprio PC desktop, senza occupare troppo spazio sulla scrivania.

Essendo plug & play non richiede installazioni o driver aggiuntivi. È compatibile con: Windows, macOS e Linux MacBook Pro e Air, iMac, PC e altri notebook, ma anche fotocamere, chiavette USB, tastiere, mouse e altre periferiche. Pensa che su Amazon lo trovi a soli 7,19€, con uno sconto del 20%, spese di spedizione comprese.