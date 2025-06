Colazione sostenibile in un click con il bollitore Philips Eco (oggi scontato del 16%)

Il bollitore Philips Eco Conscious Edition HD9365/10 si distingue per il suo design innovativo e l’impegno verso la sostenibilità, con un prezzo promozionale di 45,99€, che rappresenta uno sconto rispetto al listino originale. Questo elettrodomestico, pensato per chi desidera unire funzionalità e rispetto per l’ambiente, è realizzato con materiali eco-friendly derivati dal riciclo dell’olio da cucina.

Il bollitore più versatile oggi costa pochissimo

Con una capienza di 1,7 litri, è ideale per servire fino a sette tazze in una sola volta, rendendolo perfetto per famiglie numerose o momenti conviviali. Il bollitore è progettato per garantire praticità: la base rotante a 360° e la modalità cordless semplificano le operazioni di riempimento e versamento. Durante l’utilizzo, una spia luminosa segnala il funzionamento, mentre lo spegnimento automatico assicura sicurezza e un minore consumo energetico.

Un aspetto che merita attenzione è la sua silenziosità, con un livello di rumorosità di soli 44 decibel, tra i più bassi della categoria. Questa caratteristica lo rende adatto anche agli ambienti più tranquilli. L’estetica del dispositivo non è da meno: la finitura bianco satinato opaco si integra perfettamente in cucine dal design moderno, conferendo un tocco di eleganza discreta.

Il bollitore Philips Eco Conscious Edition è un esempio concreto di come la tecnologia possa essere al servizio della sostenibilità, offrendo soluzioni pratiche senza compromettere il rispetto per l’ambiente. Grazie allo sconto attuale, rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un prodotto di qualità che rispecchi questi valori. Costa soltanto 45,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon

