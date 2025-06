Cinema a casa? Questa soundbar ti travolge con i suoi bassi (e la trovi anche scontata del 6%)

Scopri la soundbar Hisense HS2000, un'opzione interessante per chi cerca un miglioramento audio senza complicazioni e a un prezzo contenuto. Attualmente disponibile a 89 euro, questa soluzione combina un design compatto e una potenza audio sorprendente.

Hisense HS2000: la soundbar che non ti aspetti

La Hisense HS2000 si distingue per un sistema audio 2.1 con supporto a DTS Virtual:X, una tecnologia che regala un'esperienza sonora avvolgente, perfetta per film, musica e gaming. L'integrazione del subwoofer da 4,75 pollici direttamente nel corpo principale elimina la necessità di unità esterne, garantendo al contempo bassi profondi e definiti. Con una potenza complessiva di 240W, il dispositivo è pensato per chi desidera un audio di qualità superiore rispetto agli altoparlanti integrati della TV.

Dal punto di vista della connettività, la HS2000 non delude. Grazie al Bluetooth 5.3, è possibile collegare smartphone e tablet per ascoltare la propria musica preferita. Inoltre, le opzioni di collegamento includono HDMI ARC, ingresso ottico e porta USB, offrendo massima flessibilità per l'uso con diverse sorgenti audio moderne. Nella confezione sono inclusi un telecomando, batterie e un cavo HDMI, permettendo di iniziare subito a utilizzare il prodotto senza necessità di acquisti aggiuntivi.

Con un prezzo scontato di soli 89,00 euro, la Hisense HS2000 rappresenta un'opportunità da non perdere per entrare nel mondo dell'audio di qualità; scopri come trasformare la tua esperienza multimediale con una soundbar pratica ed efficace.

