Ciabatte PUMA super leggere da spiaggia o piscina: risparmia il 35% su Amazon

Per la casa, il giardino, la piscina e perfino la spiaggia: queste ciabatte firmate PUMA sono delle vere e proprie campionesse di praticità. Funzionali, di un colore nero sobrio che sta bene con tutto e anche economiche, oggi le acquisti a soli 14,95 euro su Amazon, grazie a un ottimo sconto del 35%.

Perfette per ogni occasione, specialmente d’estate

Queste ciabatte PUMA sono progettate con attenzione alle esigenze di chi frequenta piscine, palestre o spiagge. Il plantare in CMEVA (EVA a compressione) assicura una leggerezza che si percepisce già al primo utilizzo, mentre la tecnologia IMEVA contribuisce a rendere ogni passo più morbido, riducendo l’affaticamento anche dopo un utilizzo prolungato. Il supporto dell’arco plantare, ottenuto grazie alla struttura a doppia densità, si rivela utile per chi cerca una calzatura adatta a lunghi spostamenti o semplicemente a momenti di relax dopo l’attività sportiva.

La composizione impermeabile e le scanalature specifiche del plantare garantiscono una buona aderenza su superfici scivolose, un dettaglio non trascurabile per chi si muove spesso tra bordo piscina e spogliatoi.

Dal punto di vista estetico, le ciabatte adottano uno stile sobrio ma riconoscibile, con il logo PUMA Cat a impreziosire la tomaia. Questa scelta consente di utilizzare le ciabatte anche in contesti meno sportivi, come brevi spostamenti in città o giornate di relax all’aperto. L’abbinamento cromatico nero/bianco risulta inoltre particolarmente versatile.

Oltre alle caratteristiche principali, le ciabatte PUMA si distinguono per la loro resistenza all’acqua, una qualità che permette di mantenere inalterate le proprietà della calzatura anche dopo esposizioni ripetute all’umidità, come può accadere in piscina oppure al mare.

Nel complesso, queste ciabatte offrono una struttura robusta, confortevole e curata nei dettagli. Il tutto garantito dalla nota qualità PUMA. Acquistale oggi in offerta al 35% di sconto su Amazon.

