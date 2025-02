Cattura ogni avventura in 4K: action cam AKASO EK7000 con WiFi, stabilizzazione e scheda da 64 GB inclusa in confezione

L’AKASO EK7000 è una action cam che registra video in 4K a 30 fps ed è perfetta per chi ama immortalare le proprie avventure con immagini nitide e video fluidi, senza spendere una fortuna. Dotata di un sensore da 20MP, angolo di visione ultra-wide da 170° e un’ampia gamma di funzionalità avanzate, questa videocamera è l’ideale per sport estremi, immersioni, viaggi e vlog.

Grazie alla connessione Wi-Fi integrata, è possibile trasferire rapidamente foto e video sullo smartphone e condividerli in tempo reale. In più, con la sua custodia impermeabile, può resistere fino a 30 metri di profondità, rendendola perfetta per le immersioni subacquee.

Oggi su Amazon la trovi a soli 60,79€, con uno sconto del 24%, un’occasione imperdibile per chi vuole una action cam di qualità con accessori inclusi.

Action cam AKASO EK7000 4K con accessori completi a un prezzo imbattibile

La AKASO EK7000 registra video in 4K a 30 fotogrammi al secondo, assicurando immagini fluide e ricche di dettagli, ideali per catturare ogni momento con chiarezza. Le foto da 20 MP garantiscono scatti nitidi, perfetti per immortalare paesaggi mozzafiato o momenti d’azione.

Il grandangolo da 170° permette di registrare un campo visivo più ampio, catturando più elementi della scena senza distorsioni. Che tu stia sciando, facendo snorkeling o registrando un’escursione in montagna, questa action cam offre una qualità d’immagine superiore alla media della sua fascia di prezzo.

La custodia impermeabile in dotazione consente di utilizzare la videocamera fino a 30 metri sott’acqua, rendendola perfetta per immersioni, snorkeling, nuoto e sport acquatici. Il case protettivo garantisce anche una maggiore resistenza agli urti, proteggendo la fotocamera durante le attività più estreme.

A differenza di molte action cam concorrenti, l’AKASO EK7000 viene fornita con due batterie ricaricabili e un caricatore doppio, permettendo di registrare più a lungo senza interruzioni. Ogni batteria offre fino a 90 minuti di autonomia, per un totale di quasi tre ore di registrazione continua senza dover ricaricare. Non di meno, con la connettività Wi-Fi integrata, puoi trasferire video e foto direttamente sul tuo smartphone o tablet tramite l’app AKASO GO. Questa funzione permette di condividere i tuoi contenuti sui social media in tempo reale, senza bisogno di cavi o computer.

La videocamera supporta anche i controlli da remoto, per gestire la registrazione senza dover toccare il dispositivo, un'opzione molto utile in movimento. Un altro punto di forza di questa offerta è la MicroSDXC da 64GB inclusa in confezione, che consente di archiviare ore di registrazioni senza dover acquistare separatamente una scheda di memoria. Questo la rende pronta all’uso sin da subito, senza costi aggiuntivi.

Acquista oggi la tua nuova action cam AKASO EK7000 4K a soli 60,79€, con il 24% di sconto; la trovi su Amazon, e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.