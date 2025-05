Casa splendente senza sforzo: il robot aspirapolvere NARWAL Freo Z Ultra è scontato solo per oggi

Acquista il NARWAL Freo Z Ultra, il robot che unisce intelligenza artificiale e autonomia in un design compatto e potente. Proposto su Amazon a un prezzo vantaggioso di 699,99€, questo dispositivo si distingue per una serie di caratteristiche che semplificano la pulizia domestica. Ricordati di spuntare il coupon da 99€ al checkout per usufruire di questa promozione.

Una tecnologia che si adatta alle tue esigenze con il NARWAL Freo Z Ultra

Il NARWAL Freo Z Ultra è dotato di Doppi Chip AI e di un sistema avanzato chiamato Twin AI Dodge, che gli permette di riconoscere oltre 120 tipi di oggetti. Grazie a due telecamere RGB, il robot può mappare l'ambiente con precisione, pianificando percorsi ottimali ed evitando ostacoli. È in grado di pulire fino a soli 8 mm dagli oggetti, assicurando un risultato impeccabile.

Con una potenza di aspirazione di 12.000 Pa, il robot è in grado di rimuovere il 99% dello sporco, anche da superfici difficili. Nonostante queste prestazioni, opera con una rumorosità di soli 52 dB, risultando estremamente silenzioso. La spazzola a rullo 2.0 anti-aggrovigliamento è un ulteriore miglioramento, particolarmente utile per chi ha animali domestici.

Una delle sue caratteristiche più innovative è la capacità di analizzare il tipo di sporco e scegliere automaticamente tra aspirazione o lavaggio. Questo sistema non solo migliora la qualità della pulizia, ma ottimizza anche il consumo energetico.

Un altro punto di forza del NARWAL Freo Z Ultra è la sua stazione base multifunzionale, progettata per minimizzare gli interventi dell'utente. Questa stazione è in grado di svuotare automaticamente il contenitore della polvere per un periodo fino a 120 giorni. Inoltre, si occupa della manutenzione del panno lavapavimenti, pulendolo a temperature variabili tra 45°C e 75°C e asciugandolo con aria calda, prevenendo così cattivi odori e la proliferazione di batteri.

Acquista il NARWAL Freo Z Ultra e scopri come può rivoluzionare la tua routine di pulizia. Una scelta che combina tecnologia avanzata e semplicità d'uso, pensata per chi cerca una soluzione affidabile e innovativa per la propria casa. Oggi costa 699,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il merito è dello sconto e del coupon che ti fa risparmiare 99€ sul prezzo di listino.

