Casa sotto controllo anche da remoto: la telecamera che ti serve a meno di 30€

La tecnologia di sorveglianza domestica diventa più accessibile e completa con la telecamera WiFi Blurams 2K, attualmente disponibile su Amazon a un prezzo ridotto di 25,99€, con uno sconto del 43%. Questo dispositivo rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un monitoraggio avanzato senza dover investire cifre elevate.

Compatibile con Alexa, offre diversi vantaggi

Il cuore di questa telecamera è il sensore 2K, che garantisce immagini di qualità superiore, con una risoluzione di 2304×1296 pixel. Questa caratteristica è particolarmente utile per monitorare ogni dettaglio all’interno della propria abitazione, che si tratti di supervisionare i bambini, tenere d’occhio gli animali domestici o semplicemente assicurarsi che tutto sia in ordine. Un aspetto che la distingue è la possibilità di ruotare a 360 gradi la telecamera, così da coprire l’intera stanza senza angoli ciechi.

Tra le funzioni più apprezzate spicca il pulsante di chiamata One-Touch, una soluzione pratica e innovativa per consentire a bambini o anziani di mettersi in contatto immediato con i familiari tramite l’app dedicata. Questo rende il dispositivo non solo un sistema di sorveglianza, ma anche uno strumento di comunicazione utile in situazioni di emergenza.

La telecamera si distingue anche per la personalizzazione delle notifiche: il sistema permette di selezionare quali eventi monitorare, come movimenti, suoni o la presenza di persone e animali. È possibile inoltre definire zone specifiche di attività e impostare fasce orarie per ricevere notifiche, evitando così inutili falsi allarmi. La funzione di visione notturna a colori consente di ottenere immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, migliorando ulteriormente l’efficacia del monitoraggio.

Un altro punto di forza è la gestione della privacy e della sicurezza dei dati. La telecamera è certificata secondo standard come ISO 27001 e AgID, garantendo che i dati personali siano sempre protetti. Le registrazioni possono essere archiviate sia su cloud, con un loop di 24 ore incluso, sia localmente su schede microSD fino a 128 GB.

Grazie alla compatibilità con Alexa, questa telecamera si integra perfettamente in qualsiasi ecosistema di casa intelligente. Le sue dimensioni compatte e il peso contenuto di 340 g ne facilitano l’installazione in qualsiasi ambiente, rendendola una soluzione versatile e discreta per ogni esigenza domestica.

Con la sua combinazione di tecnologie avanzate, facilità d’uso e un prezzo competitivo, la telecamera Blurams 2K rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un sistema di sorveglianza domestica completo. Approfittare di questa offerta su Amazon significa investire in un dispositivo che unisce sicurezza, praticità e innovazione: acquistala ora al 43% di sconto.

