Casa sempre fresca con il ventilatore smart di Rowenta: silenzioso e potente, in promo per poche ore

Per chi è alla ricerca di una soluzione per il raffrescamento domestico che unisca efficienza energetica, silenziosità e una buona capacità di adattamento agli spazi, il modello Rowenta Turbo Swift Silence QV5041F0 si propone come una delle alternative più interessanti attualmente disponibili. In questo periodo è possibile acquistarlo a un prezzo scontato di 75,99 euro, con una riduzione di quasi 43 euro rispetto al listino, offrendo così un'opportunità concreta di risparmio senza rinunciare a prestazioni solide.

Una copertura ampia per ambienti domestici

Tra le peculiarità di questo modello, spicca la capacità di distribuire aria fresca in modo omogeneo fino a 25 metri di distanza, grazie a una velocità dell’aria che raggiunge i 3,4 m/s. Il sistema di oscillazione multidirezionale, che prevede un movimento di 90° in verticale e 120° in orizzontale, permette una diffusione dell’aria pensata per coprire efficacemente l’intero ambiente. Si tratta di un dettaglio che può fare la differenza soprattutto in stanze di dimensioni generose, dove spesso la distribuzione del flusso d’aria rappresenta una criticità.

Uno degli aspetti che caratterizzano il Rowenta Turbo Swift Silence QV5041F0 è la silenziosità operativa. In modalità Silent Night, il livello di rumorosità si attesta su appena 20 dB(A), rendendo il ventilatore adatto anche per l’uso durante il riposo notturno o in contesti in cui la quiete è fondamentale, come durante lo studio o il lavoro da casa. Questo consente di mantenere una temperatura gradevole senza interferire con le attività quotidiane o il sonno.

Dal punto di vista energetico, il dispositivo si distingue per un consumo inferiore del 50% rispetto al modello precedente, pur mantenendo un flusso d’aria costante di 30 m³/min con soli 36 watt di potenza assorbita.

Il ventilatore Rowenta offre 18 livelli di velocità e tre modalità operative: notte, silenzio e brezza naturale.

In sintesi, il Rowenta Turbo Swift Silence QV5041F0 si conferma come una soluzione che punta a unire tecnologia avanzata e risparmio energetico, senza trascurare la praticità d’uso e la sostenibilità nel tempo. Si trova su Amazon a soli 75,99€, spese di spedizione comprese.

