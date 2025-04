Casa pulita senza fatica: il robot aspirapolvere K10+ fa tutto da solo ed è SCONTATISSIMO

Sei alla ricerca di un nuovo robot aspirapolvere? Oggi Amazon pensa alle tue esigenze di pulizia e mette in offerta, con uno sconto XL del 43%, il robot aspirapolvere SwitchBot K10+ che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 229,99€. Approfittane adesso!

Robot aspirapolvere: ecco tutte le caratteristiche dello SwitchBot K10+

Il robot aspirapolvere SwitchBot K10+ rappresenta una rivoluzione nella pulizia domestica, grazie al suo design compatto e alle sue funzionalità avanzate. Con dimensioni inferiori del 50% rispetto ai robot aspirapolvere tradizionali, è perfetto per raggiungere anche gli angoli più difficili e pulire efficacemente sotto i mobili. Dotato di un avanzato algoritmo di navigazione LiDAR, garantisce una copertura precisa degli spazi, migliorando del 90% l'efficienza della pulizia.

Una delle caratteristiche più apprezzate del K10+ è la sua capacità di operare per 70 giorni senza bisogno di intervento manuale. La stazione base da 4 litri raccoglie automaticamente la polvere in un sacchetto igienico, ideale per chi soffre di allergie o desidera una manutenzione ridotta.

Nonostante la sua potenza, il robot opera con un livello di rumore inferiore a 50 dB, grazie alla tecnologia SilenTech e a un design del condotto ottimizzato, offrendo una pulizia silenziosa che non disturba la quiete domestica.

Il motore ad alte prestazioni garantisce una forte aspirazione, capace di raccogliere detriti grandi come il cibo per animali e particelle più fini, rendendolo efficace su diverse superfici. Inoltre, il K10+ è intelligente: si ricarica automaticamente quando la batteria è scarica e riprende la pulizia dal punto interrotto. Tramite l’app SwitchBot, è possibile personalizzare le pulizie, definire aree riservate e utilizzare comandi vocali con Alexa e Google Assistant, per un’esperienza di pulizia davvero su misura.

