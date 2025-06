Casa protetta H24: videocamera HD con visione notturna di TP-Link in offerta per poche ore

Tapo C100, la videocamera di sorveglianza che unisce semplicità e funzionalità, è disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso di 18,99€, con un piccolo risparmio rispetto al costo precedente. Si tratta di un dispositivo compatto e versatile, ideale per chi desidera monitorare i propri spazi interni senza affrontare spese significative.

La videocamera di sorveglianza da comprare adesso

La videocamera offre una risoluzione Full HD 1080p, capace di catturare immagini nitide e dettagliate, con colori vividi e naturali. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, la funzione di visione notturna consente di sorvegliare fino a una distanza di 9 metri, garantendo una copertura continua e affidabile. Queste caratteristiche rendono il dispositivo un'opzione eccellente per la sicurezza domestica, mantenendo un design discreto e adattabile a qualsiasi ambiente.

Tra le sue funzionalità più apprezzate spicca il rilevamento del movimento, che invia notifiche in tempo reale sullo smartphone ogni volta che viene rilevata un'attività sospetta. Questo sistema consente di intervenire prontamente in caso di necessità. Per la registrazione, la Tapo C100 supporta schede microSD fino a 512 GB, eliminando così la necessità di abbonamenti cloud e garantendo un'archiviazione sicura e accessibile in locale.

Il dispositivo è perfettamente integrabile in un ecosistema smart home grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. Questo permette di gestire la videocamera con comandi vocali, rendendo l’esperienza d’uso ancora più intuitiva. La configurazione è semplificata dalla connettività Wi-Fi e dalla compatibilità con dispositivi mobili dotati di iOS 10 o versioni successive e Android 5.0 o superiori.

Il kit di installazione include tutto il necessario: adattatore di alimentazione, guida rapida e kit di montaggio. Infine, il suo angolo di visualizzazione di 105 gradi consente di coprire ampie aree con una singola unità, rendendola particolarmente versatile per diversi contesti abitativi.

La webcam Tapo C100 di TP-Link rappresenta un'opportunità imperdibile per migliorare la sicurezza della propria abitazione con un investimento minimo. Acquistala ora su Amazon e approfitta di tutte le sue funzionalità smart per un controllo completo dei tuoi spazi interni.

