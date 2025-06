Casa protetta H24: la videocamera di Google Nest più amata è in promozione ora

La sicurezza domestica è sempre più a portata di mano grazie a dispositivi come la Google Nest Cam con cavo, attualmente proposta su Amazon con uno sconto interessante. Con un prezzo ridotto del 33%, ora disponibile a 66,98€, rappresenta una soluzione conveniente per chi desidera migliorare la protezione della propria abitazione.

Videocamera da interni Google Nest Cam: imperdibile a questo prezzo

La Google Nest Cam si distingue per la qualità delle immagini catturate: grazie alla risoluzione 1080p HD, alla tecnologia HDR e alla visione notturna, è in grado di garantire riprese nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Un altro punto di forza è il sistema di intelligenza artificiale integrato, capace di riconoscere e distinguere tra persone e animali domestici, inviando notifiche mirate direttamente sullo smartphone tramite l’app Google Home.

Un altro elemento che valorizza il dispositivo è l’integrazione con gli assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa. Questo consente, ad esempio, di visualizzare in tempo reale le riprese della videocamera sul proprio Nest Hub o su televisori compatibili, rendendola un componente centrale per un ecosistema domotico avanzato.

Un aspetto pratico e apprezzabile è l’accesso gratuito alla cronologia video degli ultimi eventi per un periodo di tre ore. Per chi necessita di uno storico più ampio, è possibile sottoscrivere un abbonamento al servizio Nest Aware, che consente di conservare le registrazioni fino a 60 giorni. L’installazione è semplice e veloce: basta collegare la videocamera alla corrente, scaricare l’applicazione dedicata e seguire le istruzioni fornite.

La sicurezza dei dati è una priorità per Google, che ha implementato misure come la verifica in due passaggi e la crittografia video. Inoltre, il design compatto e versatile della Nest Cam permette di posizionarla facilmente su qualsiasi superficie o di montarla a parete, grazie al supporto integrato e alla cerniera regolabile in più direzioni.

La Google Nest Cam con cavo si presenta come una scelta affidabile e intuitiva per chi cerca un sistema di sorveglianza domestica moderno e user-friendly. Acquistala oggi a 66,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

