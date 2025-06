Casa brillante e senza batteri: il pulitore a vapore di Vileda è in promo per poche ore

Un alleato per la pulizia di casa che combina efficacia e praticità: il pulitore a vapore Vileda Steam PLUS XXL è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 78,21 euro, rispetto al prezzo originale di 86,90 euro. Un'opportunità interessante per chi desidera un dispositivo che semplifichi le faccende domestiche senza compromessi sulla qualità.

Pulitore a vapore Vileda Steam PLUS XXL: un best buy per la pulizia della tua casa

Con una piastra extra-large da 40 cm, questo pulitore a vapore si rivolge in particolare a chi ha necessità di pulire superfici ampie in modo rapido e sicuro. La tecnologia del vapore consente di eliminare fino al 99,9% dei batteri, evitando l'uso di detergenti chimici. Una soluzione ideale per chi cerca un ambiente più sano, soprattutto in presenza di bambini o animali domestici.

Il Vileda Steam PLUS XXL si distingue per una serie di caratteristiche che ne esaltano la versatilità e l'usabilità:

Sistema di regolazione del vapore : è possibile scegliere tra tre livelli di intensità, adattandosi a diversi tipi di superfici. La modalità più delicata è perfetta per parquet e superfici sensibili, mentre quella più intensa è pensata per piastrelle e sporco ostinato. È inclusa anche una modalità specifica per i tappeti.

: è possibile scegliere tra tre livelli di intensità, adattandosi a diversi tipi di superfici. La modalità più delicata è perfetta per parquet e superfici sensibili, mentre quella più intensa è pensata per piastrelle e sporco ostinato. È inclusa anche una modalità specifica per i tappeti. Riscaldamento rapido : in soli 15 secondi il dispositivo è pronto all'uso, riducendo i tempi di attesa e permettendo di iniziare subito la pulizia.

: in soli 15 secondi il dispositivo è pronto all'uso, riducendo i tempi di attesa e permettendo di iniziare subito la pulizia. Maneggevolezza : con un peso di soli 2,2 kg, è facile da manovrare anche durante sessioni di pulizia prolungate.

: con un peso di soli 2,2 kg, è facile da manovrare anche durante sessioni di pulizia prolungate. Design compatto: il manico smontabile facilita il riponimento in spazi ridotti, rendendolo adatto anche a chi ha poco spazio a disposizione.

Inoltre, viene fornito con tutto il necessario per iniziare subito a pulire:

Due panni in microfibra lavabili, ideali per trattenere lo sporco e garantire una pulizia profonda.

Un accessorio dedicato per la pulizia dei tappeti, che permette di rinfrescare e igienizzare anche queste superfici.

Un pratico misurino da 250 ml per riempire il serbatoio senza difficoltà.

Il manuale d'uso, che potrebbe non essere disponibile in italiano.

Se state cercando un dispositivo che coniughi innovazione e praticità, il Vileda Steam PLUS XXL rappresenta una scelta eccellente. Oggi è in sconto al prezzo speciale di soli 78,21€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.