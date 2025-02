Caricatore USB-C 200W con 6 porte: ricarichi TUTTO in doppio sconto

Doppia opportunità su Amazon per questo caricatore USB-C da 200W del marchio Satechi, dotato di ben 6 porte per la ricarica veloce e compatibile con qualsiasi dispositivo. Oltre allo sconto del 21% già disponibile puoi infatti applicarne un secondo spuntando la casella che trovi nella pagina prodotto alla voce "Applica coupon 25%". In questo modo potrai pagarlo soltanto 71,17 euro invece di 119,99. Un risparmio considerevole per un prodotto che rivoluzionerà per sempre la tua postazione di lavoro.

La stazione di ricarica definitiva per i tuoi dispositivi

Con questa stazione di ricarica potrai finalmente mettere da parte caricatori ingombranti e cavi sparsi ovunque con un'unica soluzione capace di supportare veramente tutto.

Il caricatore USB-C da 200W di Satechi, con tecnologia GaN di ultima generazione, mette a tua disposizione ben 6 porte USB-C, di cui 2 con Power Delivery 3.1 fino a 140W che si traduce nella massima potenza disponibile per dispositivi come MacBook, iPad, laptop, console da gioco, smartphone e tablet.

E non devi preoccuparti del fatto che tutta questa potenza possa danneggiare i tuoi dispositivi perché il caricatore è in grado di capire quanta potenza massima viene supportata trovando sempre il miglior rapporto per ricaricare velocemente il tuo device senza compromettere la salute della batteria. Inoltre, è dotato di certificazione CE ed ETL con protezione da sovracorrente per una temperatura operativa e sicura.

Sebbene sia perfetto da posizionare sulla scrivania, è un prodotto compatto e leggero che puoi facilmente portare in viaggio dato che include anche 3 spine diverse, a seconda di dove ti trovi, e un cavo di alimentazione lungo un metro e mezzo per la massima versatilità.

Capace di ricaricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente, senza rallentamenti o il rischio di surriscaldamento, include anche un supporto antiscivolo nella confezione così che resti fermo sulla tua postazione di lavoro. Il caricatore USB-C definitivo: applica il coupon sconto e pagalo soltanto 71,15 euro invece di 119,99.