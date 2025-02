Capelli asciutti e setosi in pochi minuti con il phon DREAME Hair Gleam

Un asciugacapelli veloce, potente e dal design leggero è essenziale per chi vuole ottenere una piega perfetta in pochi minuti. Il Dreame Hair Gleam combina un motore ad alta velocità da 110.000 giri/min, una potente emissione di ioni negativi e quattro livelli di temperatura, offrendo un’asciugatura efficiente e protezione per i capelli.

Oggi su Amazon lo puoi acquistare al prezzo speciale di soli 38,99€, grazie allo sconto del 17%, un’offerta imperdibile per chi cerca un phon professionale a un prezzo accessibile.

Dreame Hair Gleam: l’asciugacapelli potente e leggero in offerta su Amazon

Il Dreame Hair Gleam è dotato di un motore brushless da 110.000 giri/min, una velocità superiore rispetto ai comuni asciugacapelli. Questo permette di asciugare i capelli in pochi minuti, riducendo l’esposizione al calore e proteggendo la chioma dai danni. Grazie a un flusso d’aria di 65 m/s, i capelli vengono asciugati in modo uniforme e senza surriscaldamenti, preservandone l’idratazione naturale.

L’asciugacapelli integra un sistema di emissione di ioni negativi, che aiuta a ridurre l’effetto crespo e a mantenere i capelli morbidi e lucenti. Questa tecnologia neutralizza l’elettricità statica, migliorando la gestibilità dei capelli e rendendoli visibilmente più sani.

Il Dreame Hair Gleam offre quattro impostazioni di temperatura, permettendoti di scegliere il livello di calore più adatto al tuo tipo di capelli:

Aria fredda per fissare la piega;

Bassa temperatura per capelli fini o trattati;

Media temperatura per un’asciugatura delicata;

Alta temperatura per un’asciugatura ultra veloce.

La sua versatilità lo rende adatto per tutti i tipi di capelli, dai più sottili a quelli più spessi e voluminosi. Uno dei punti di forza del Dreame Hair Gleam è la sua struttura leggera ed ergonomica, che lo rende comodo da usare anche per sessioni di asciugatura più lunghe. È compatto, così è congeniale anche per chi viaggia spesso e cerca un phon potente senza occupare troppo spazio in valigia.

Oggi su Amazon il Dreame Hair Gleam è in promozione esclusiva a soli 38,99€, con il 17% di sconto.