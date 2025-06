Caldo insopportabile? Questo ventilatore silenzioso è la svolta estiva (e lo paghi pochissimo)

Il ventilatore da tavolo Ardes AR5ST30N si distingue per un mix di funzionalità pratiche e design compatto, pensato per rispondere alle esigenze quotidiane di chi cerca un dispositivo efficace e versatile. In questo periodo, è possibile acquistarlo con uno sconto del 33%, portando il prezzo a 19,99€, rispetto ai 29,90 € iniziali. Una proposta interessante per chi desidera migliorare il comfort nelle giornate più calde.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Con una potenza di 40 watt e cinque pale, il ventilatore garantisce un flusso d’aria efficace, regolabile su tre velocità diverse per adattarsi alle condizioni ambientali. Il motore è progettato per offrire prestazioni silenziose, un aspetto particolarmente apprezzabile sia durante le ore di lavoro che di riposo.

Questo modello offre una serie di opzioni che ne migliorano l’usabilità. L’oscillazione automatica permette di distribuire uniformemente l’aria fresca in tutta la stanza, mentre l’inclinazione regolabile consente di direzionare il flusso secondo le necessità. La base ampia garantisce una stabilità ottimale, riducendo il rischio di rovesciamenti accidentali, anche in ambienti movimentati.

Il ventilatore è inoltre compatibile con gli inverter, una caratteristica che lo rende adatto anche per situazioni di emergenza energetica. Il montaggio è semplice e intuitivo: basta posizionarlo sulla superficie desiderata e scegliere l’impostazione preferita per iniziare a godere di un ambiente più fresco.

La leggerezza del ventilatore ne facilita lo spostamento da una stanza all’altra, un vantaggio particolarmente utile durante le giornate estive più calde, quando può essere necessario trasferire rapidamente il dispositivo dove serve maggiormente.

Il ventilatore da tavolo Ardes AR5ST30N si rivela una scelta valida per chi cerca un dispositivo compatto, funzionale e dal design discreto. Acquistalo adesso a soli 19,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.