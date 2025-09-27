Calano le temperature, ma tu resti al caldo con il riscaldatore elettrico e smart in offerta: -15% su Amazon

Il riscaldatore Dreo è attualmente disponibile su Amazon a 67,99 euro, con uno sconto del 15%. Si tratta di un modello compatto con tecnologia di riscaldamento Hyperamics da 1500 W, in grado di diffondere calore rapidamente grazie all’oscillazione a 70°. Perfetto da utilizzare in autunno, quando le temperature iniziano ad abbassarsi. Inoltre, è compatibile con i principali assistenti smart, come Alexa e Google Assistant.

Design compatto e tecnologia di riscaldamento Hyperamics

Una delle peculiarità del dispositivo è la tecnologia Hyperamics, capace di raggiungere una potenza di 1500W, che consente di ottenere un riscaldamento rapido e omogeneo degli ambienti. L’oscillazione a 70 gradi favorisce una distribuzione uniforme del calore, risultando efficace in tutte le tipologie di ambiente – da quelli più grandi a quelli più contenuti. Le dimensioni ridotte ti permettono di trasportarlo ovunque.

Non meno importante è l’attenzione riservata alla sicurezza. Il sistema Shield360° integra una serie di protezioni, tra cui la prevenzione dal surriscaldamento e lo spegnimento automatico in caso di necessità. La struttura è realizzata con materiali ignifughi certificati UL94 V-0; presente anche la certificazione ETL.

Il Dreo non è un semplice riscaldatore elettrico: è anche smart. È infatti compatibile con i principali assistenti vocali, come Alexa e Google Assistant, così da poterlo gestire direttamente tramite controlli vocali. Inoltre, tramite l’app dedicata, è possibile regolare le impostazioni da remoto sia tramite Wi-Fi che Bluetooth. Per una migliore gestione, presenti anche un display LED con pannello di controllo digitale.

Dal punto di vista dei consumi, il dispositivo offre una modalità ECO che regola automaticamente la potenza per mantenere la temperatura desiderata, evitando sprechi inutili. Il termostato digitale consente una regolazione precisa, da 5 a 35°C con incrementi di 1°C. In più, sono disponibili tre modalità operative e tre velocità di ventilazione.

Quando le temperature calano, non restare al freddo: il riscaldatore elettrico e smart Dreo è disponibile su Amazon in promozione. Acquistalo ora con il 15% di sconto.

