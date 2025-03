Caffettiera Moka Bialetti 6 tazze: maxi sconto su Amazon

Su Amazon è in sconto la mitica caffettiera Moka Express Bialetti da 6 tazze: questo grande classico del caffè italiano, ideale se ami il caffè fatto in casa alla vecchia maniera, è disponibile in offerta a soli 24,99 euro invece di 40,90. Un'opportunità che è accompagnata dalla spedizione Prime con consegna in un giorno.

Caffettiera Moka Bialetti 6 tazze: il vero caffè a casa tua

La Moka Express di Bialetti è un'icona del Made in Italy, nata nel 1933, e che ancora oggi porta nelle case il piacere del rito autentico del caffè. Il design in alluminio, con l'inconfondibile Omino con i baffi, è sinonimo di qualità e tradizione.

Ideale dunque se non vuoi rinunciare alla cremosità e e all’aroma intenso del caffè fatto in casa. Il suo manico ergonomico anti-scottatura garantisce una presa comoda e sicura, per un funzionamento naturalmente semplicissimo: basta riempire la caldaia con acqua fino alla valvola di sicurezza, inserire il filtro con il caffè macinato per moka, chiudere e mettere sul fuoco lento. In pochi minuti, il tuo caffè sarà pronto per essere gustato.

La caffettiera è adatta a piani cottura a gas ed elettrici e, con l'apposito piattello Bialetti, può essere utilizzata anche sui fornelli a induzione. La pulizia è semplicissima: basta sciacquarla con acqua per preservare tutto l'aroma del caffè.

Con una capacità di 6 tazze (270 ml), la Moka Express è l'ideale per condividere un momento di pausa con amici e parenti alla vecchia maniera. Tradizione, qualità e gusto autentico, con la caffettiera Moka Bialetti non sbagli: approfitta dell'offerta Amazon per acquistarla in offerta a soli 24,99 euro invece di 40,90.