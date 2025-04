Caffè espresso come quello del bar con la Nescafé Dolce Gusto: ottimo prezzo e 32 capsule in regalo

Un ottimo modo per iniziare bene la giornata è gustarsi un buon caffè. Ma è possibile farlo solo al bar? Ovviamente no, perché sul mercato ci sono macchine per caffè espresso che permettono di ottenere un risultato identico o quasi nella propria cucina. Come la Nescafé Dolce Gusto Genio S di De'Longhi, che puoi acquistare a poco più di 70€ su Amazon approfittando dello sconto del 20%. E in regalo ci sono anche 16 capsule Espresso Barista e 16 capsule Ginseng.

La macchina perfetta per caffè e altre bevande, come il ginseng

Questa macchina per caffè espresso e altre bevande in capsula è ben nota per il suo design compatto e moderno (soprattutto in questa colorazione bianca), perfetto dunque anche per chi ha poco spazio in cucina. Leggera e facile da spostare, trova posto ovunque: dal piano della cucina all’angolo caffè in soggiorno, fino alla scrivania in ufficio. Non bisogna però farsi ingannare dalle dimensioni contenute, perché al suo interno nasconde tutto il necessario per un risultato perfetto: con ben 15 bar di pressione, prepara espressi intensi e aromatici, coronati da una schiuma cremosa dal colore nocciola che, di solito, si può ottenere solo al bar.

Una delle cose più apprezzabili della Genio S è che è davvero semplice da usare. Basta inserire la capsula, premere il pulsante, e in pochi secondi il caffè è pronto. Non serve attendere tempi infiniti né avere competenze da barista: tutto avviene in automatico. E grazie allo spegnimento automatico dopo 5 minuti, non bisogna nemmeno preoccuparsi di doverla spegnere: pensa lei a risparmiare energia.

Ovviamente, per risultati squisiti e in linea con le aspettative è necessario acquistare le giuste capsule. Il mercato offre numerose soluzioni, ma attenzione alla compatibilità. In ogni caso, la capsula è sigillata ermeticamente in alluminio, soluzione che consente di mantenere intatto l’aroma del caffè appena macinato fino al momento della preparazione.

A proposito, nella confezione ci sono ben 32 capsule originali per iniziare subito: 16 di Espresso Barista, per un caffè classico, intenso e corposo, e 16 al Ginseng, perfette per una pausa alternativa ed energizzante. Approfitta della promo Amazon e acquista la tua Nescafé Dolce Gusto a poco più di 70€.