Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaAerei Nato RussiaIsraele-GazaGarlascoPrincipe AndreaMondiali volley 2025
Acquista il giornale
MiglioriCaffè buono come al bar, ma a casa tua grazie alla macchina Cecotec: prezzo giù del 18% su Amazon
27 set 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

Caffè buono come al bar, ma a casa tua grazie alla macchina Cecotec: prezzo giù del 18% su Amazon

Espresso veloce e cremoso: la macchina da caffè Cecotec Cafelizzia cala di prezzo su Amazon.

Macchina da caffè Cecotec

Macchina da caffè Cecotec

Un espresso di qualità, ogni mattina, direttamente nella tua cucina. Come? Con la macchina da caffè Cecotec Cafelizziadisponibile su Amazon a 63,90 euro con uno sconto del 20%. Questa macchina, dall’elegante colore bianco, vanta un design compatto e un motore da 1350 W che utilizza un sistema Thermoblock per un riscaldamento rapido e costante.

Ordinala subito a prezzo scontato su Amazon

Design compatto e dettagli curati

La macchina presenta un design compatto, in grado di adattarsi anche alle cucine meno spaziose. Il colore scelto è il bianco opaco che, con le sue linee essenziali, le dona un aspetto elegante.

Cecotec Macchina da Caffè Espresso Cafelizzia 790 White. 1350 W, Sistema di Riscaldamento Rapido Thermoblock, 20 Bar, Modalità Auto per 1 e 2 Caffè, Vaporizzatore Regolabile, Serbatoio da 1,2 L

Cecotec Macchina da Caffè Espresso Cafelizzia 790 White. 1350 W, Sistema di Riscaldamento Rapido Thermoblock, 20 Bar, Modalità Auto per 1 e 2 Caffè, Vaporizzatore Regolabile, Serbatoio da 1,2 L

63.9 79.9 20%
Vedi l'offerta

Questo piccolo elettrodomestico offre una potenza di 1350 watt con sistema Thermoblock che riscalda rapidamente l’acqua. Il cuore del sistema è la pompa da 20 bar con tecnologia ForceAroma, una soluzione ormai diffusa nei modelli di fascia media che permette di ottenere una crema persistente e di valorizzare l’aroma delle miscele, anche utilizzando caffè macinato di diversa granulometria.

Prendila al volo con prezzo scontato

È inoltre presente un vaporizzatore regolabile, dotato di protezione, pensato per chi apprezza bevande a base di latte come cappuccino e latte macchiato. La schiuma risulta densa e omogenea. Non manca la funzione acqua calda, utile per la preparazione di tè e tisane.

Grazie al braccio portafiltro con doppia uscita puoi preparare uno o due caffè contemporaneamente; sono inclusi anche due filtri. Il vassoio raccogligocce removibile semplifica la pulizia. Sul fronte dei consumi, si segnalano il sistema di spegnimento automatico e il pannello di controllo con indicatori luminosi.

Caffè, cappuccino, macchiato, tè o tisane: qualunque sia la tua bevanda preferita, la puoi preparare con questa macchina da caffè Cecotec in promozione. Il prezzo è eccezionale, considerando tutte le caratteristiche che offre: acquistala con uno sconto del 20%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata