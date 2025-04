Braun MGK3441 8-in-1: il kit definitivo per barba e capelli, ora con il 15% di sconto su Amazon

Il Braun MGK3441 è un regolabarba e tagliacapelli elettrico pensato per la cura completa del viso e dei capelli. Fa parte della linea 8-in-1 Styling Kit, che include accessori per barba corta, barba lunga, taglio dei capelli, rifinitura di naso e orecchie. È disponibile su Amazon al prezzo di 32,99 euro, con IVA inclusa e uno sconto del 15%.

Braun MGK3441: kit 8-in-1 per barba, capelli, naso e orecchie con autonomia di 80 minuti

Il dispositivo funziona senza fili e garantisce fino a 80 minuti di autonomia con una sola carica. Questo lo rende adatto anche per l’uso in viaggio o fuori casa, senza la necessità di ricariche frequenti. La batteria si ricarica completamente in meno di 8 ore tramite cavo incluso.

Il corpo principale è compatibile con diversi pettini e accessori intercambiabili, che permettono di selezionare lunghezze di taglio da 0,5 a 21 mm. La regolazione è semplice e adatta sia per chi desidera solo una rifinitura che per tagli più precisi e regolari.

Il rasoio include una testina dedicata per naso e orecchie, utile per eliminare i peli superflui senza rischi o fastidi. Gli accessori sono lavabili sotto l’acqua corrente, mentre il corpo del dispositivo va pulito con la spazzolina fornita.

Il design è compatto, con impugnatura antiscivolo, pensata per un uso sicuro anche con mani umide. La confezione è presentata come idea regalo, grazie al packaging curato e alla versatilità del prodotto.

Il Braun MGK3441 è un dispositivo completo per chi cerca un unico strumento per barba, capelli e cura del viso. Con 8 accessori, uso senza fili fino a 80 minuti e testina per naso e orecchie, offre funzionalità multiple in un formato pratico. Il prezzo di 32,99 euro, con IVA inclusa e sconto del 15% su Amazon, lo rende una scelta conveniente per l’igiene personale quotidiana.