Bose SoundLink Micro: spleaker Bluetooth che agganci ovunque e la musica prende vita

Stai cercando di capire quale sia il migliore speaker Bluetooth portatile a un prezzo ragionevole? Allora lascia che ti diamo una mano segnalandoti questa promozione eccezionale. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Bose SoundLink Micro a soli 79 euro, invece che 129,95 euro.

Con questo sconto del 39% dunque puoi risparmiare la bellezza di oltre 50 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su una piccola cassa dal suono meraviglioso, potente e preciso, che puoi agganciare dove vuoi e portartela dietro in ogni posto. È robusto, impermeabile e gode di una batteria bella grande.

Bose SoundLink Micro: porta la musica dove vuoi

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti dello speaker Bluetooth portatile Bose SoundLink Micro è il suo cinturino resistente agli strappi che ti permette di agganciarlo dove vuoi. Puoi attaccarlo alla borsa, allo zaino o addirittura al manubrio della bicicletta o della moto. In questo modo lo potrai portare sempre con te e goderti la musica che preferisci in qualsiasi momento.

Ha un design super compatto ed è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 per cui lo puoi portare al mare e in piscina senza problemi. Gode di pratici tasti che ti permetteranno di accenderlo e spegnerlo, di collegarlo ai dispositivi in modalità Bluetooth e di regolare il volume in un attimo. La connessione velocissima e garantisce una bassa latenza con i tuoi dispositivi. E poi possiede una super batteria che ti permetterà di ascoltare la musica fino a sei ore ininterrottamente con una ricarica completa.

Non aspettare che sia troppo tardi. Sicuramente a questo prezzo andrà a ruba. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Micro a soli 79 euro, invece che 129,95 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime.