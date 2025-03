Bose SoundLink Micro: speaker potente, impermeabile e con cinturino ora in super sconto

Se ami ascoltare la musica allora siamo certi che l'offerta che ti stiamo segnalando è proprio quella che stavi aspettando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il potente e portatile speaker Bluetooth Bose SoundLink Micro a soli 89,99 euro, invece che 129,95 euro.

Come puoi vedere adesso c'è uno sconto del 31% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 40 euro sul totale. Con questa piccola ma potentissima cassa potrai collegare i tuoi dispositivi in modalità wireless e ascoltare tutto ciò che desideri. Grazie alla sua resistenza all'acqua e alla polvere te lo puoi portare anche in spiaggia o in piscina.

Bose SoundLink Micro: suono meraviglioso senza svenarsi

Con lo speaker Bluetooth portatile Bose SoundLink Micro potrai ascoltare la musica godendoti un suono forte e chiaro, senza disturbi o distorsioni nemmeno all'aperto. Puoi regolare il volume tramite i pratici pulsanti posti sulla parte frontale e agganciarlo dove vuoi con il cinturino supera resistente. Puoi attaccarlo a uno zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta.

Grazie alla sua completa impermeabilità e resistenza alla polvere certificata IP67 non avrai problemi di alcun tipo. Gode inoltre di una connessione affidabile e con bassissima latenza e potrai quindi collegare velocemente tutti i tuoi dispositivi come smartphone e tablet. Ed è in grado di garantire una durata di sei ore con una singola ricarica. E poi scaricando l'app Bose Connect puoi sbloccare diverse funzioni e personalizzare le impostazioni come vuoi.

Non perdere tempo perché sicuramente a questa cifra andrà a ruba. Dunque prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth Bose SoundLink Micro a soli 89,99 euro, invece che 129,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.