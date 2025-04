Bosch Serie 6: la lavastoviglie compatta e silenziosa per ogni cucina in PROMO su Amazon

Bosch è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e in particolar modo nella produzione di dispositivi per la cucina. Oggi, su Amazon, viene messa in sconto del 14% la lavastoviglie targata proprio Bosch che viene messa in vendita a 499€. Approfittane ora!

Lavastoviglie Bosch con protezione AquaStop: ecco i dettagli

La lavastoviglie Bosch è la soluzione perfetta per chi cerca un elettrodomestico compatto, potente e dal design elegante. Con dimensioni contenute di 50 cm di profondità, 55 cm di larghezza e 45 cm di altezza, si adatta facilmente anche alle cucine più piccole, senza rinunciare alle prestazioni. Il modello, dal colore nero raffinato, si installa facilmente come dispositivo da tavolino, diventando un elemento pratico e discreto dell’arredamento.

Nonostante le dimensioni ridotte, offre una capacità di 6 coperti e una gamma completa di funzioni. Grazie al motore EcoSilence Drive, è estremamente efficiente, veloce e silenzioso, con un livello di rumore di soli 49 dB. Inoltre, la tecnologia AquaStop protegge da eventuali perdite d’acqua, garantendo massima sicurezza contro gli allagamenti.

La lavastoviglie è dotata di 6 programmi specifici: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C e Prelavaggio, per adattarsi a ogni tipo di carico e grado di sporco. Le 4 funzioni speciali – VarioSpeed, Asciugatura Extra, Purezza Attiva Plus e Intensive Zone – permettono di personalizzare ulteriormente il lavaggio, migliorando l’efficienza e la qualità del risultato finale.

Il display con indicazione del tempo residuo consente un controllo semplice e immediato. Realizzata con materiali di alta qualità come l'acciaio inox e il vetro, questa lavastoviglie Bosch unisce affidabilità, innovazione e stile in un unico prodotto pensato per la vita quotidiana.

