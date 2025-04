Borsa termica Gloppie G104-WR: il gadget MUST HAVE che non può mancare nei tuoi viaggi

La borsa termica Gloppie rappresenta una soluzione pratica e versatile per chi desidera conservare al meglio cibi e bevande, senza rinunciare a un design curato e funzionale. Attualmente, è possibile acquistarla su Amazon a un prezzo di 15,99 euro, con uno sconto rispetto al prezzo originale di 16,99 euro. Pur trattandosi di un'offerta interessante, il vero valore del prodotto risiede nelle sue caratteristiche tecniche e nella qualità costruttiva.

Dimensioni compatte e materiali di qualità

Con una capacità di 3,5 litri e dimensioni di 25,5 x 16,5 x 8,3 cm, la Gloppie si distingue per la sua compattezza. Il peso di soli 130 grammi la rende ideale per essere trasportata comodamente all'interno di uno zaino o di una borsa da lavoro. Questo la rende perfetta per ospitare un lunch box, una bottiglia, frutta o persino cubetti di ghiaccio, mantenendo il contenuto alla temperatura desiderata.

Il punto di forza della borsa è senza dubbio il suo isolamento termico. Il rivestimento interno è realizzato in foglio di alluminio alimentare, combinato con schiuma EPE ad alta densità, che garantisce un'efficace conservazione della temperatura. L'esterno, invece, è rivestito con un tessuto impermeabile robusto, mentre la cerniera doppia SBS aggiunge un ulteriore elemento di durabilità.

La Gloppie non si limita alla funzione di borsa termica. Grazie al suo design, può essere utilizzata come contenitore per cosmetici o come custodia per medicinali. L'interno è dotato di una pratica tasca in rete, utile per riporre piccoli oggetti, mentre il manico rivestito in pelle artificiale offre comfort e riduce la pressione sulla mano durante il trasporto.

Un altro aspetto che rende questa borsa particolarmente apprezzata è la sua facilità di pulizia. In caso di macchie o versamenti, è sufficiente utilizzare un panno umido o risciacquare con acqua per ripristinare l'aspetto originale. Questa caratteristica la rende ideale per un utilizzo quotidiano, sia in contesti lavorativi che durante il tempo libero.

La borsa termica Gloppie è un accessorio versatile e funzionale, ideale per chi cerca una soluzione pratica per mantenere cibi e bevande alla temperatura desiderata. Acquistala adesso a soli 15,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.