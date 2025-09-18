Bollette leggere e giardino illuminato grazie a questi faretti solari in promozione

Non hai bisogno per forza di elettricità per illuminare il giardino o gli spazi esterni di casa: con la lampada solare da esterno, basta la potenza del sole (e le bollette si fanno più leggere). La confezione che include due faretti è in offerta a 29,99 euro, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino.

Un sistema solare pensato per la massima autonomia

Il cuore del dispositivo è costituito da un pannello solare da 1,5W, progettato per catturare e convertire in modo efficiente la luce del sole durante il giorno. Questo consente di alimentare una batteria integrata da 2000mAh, in grado di assicurare una lunga autonomia anche in caso di utilizzo prolungato nelle ore notturne. L’illuminazione è affidata a 113 LED, capaci di generare una luminosità di 260 lumen, valore che permette di coprire in modo uniforme aree come vialetti, ingressi o cortili.

Uno degli aspetti più interessanti di questa lampada riguarda la possibilità di scegliere tra quattro diverse modalità di funzionamento. Il sensore di movimento PIR consente di attivare la massima luminosità quando viene rilevata una presenza entro 4-6 metri, ideale per chi cerca una soluzione che reagisca prontamente al passaggio di persone o animali. È possibile optare anche per una modalità di illuminazione costante al 15%, oppure per una combinazione intelligente: il dispositivo mantiene una luce di base al 10%, che passa al 100% in caso di movimento. Non manca la possibilità di spegnimento totale, per chi desidera massimizzare il risparmio energetico.

L’installazione si distingue per la notevole flessibilità, grazie a un cavo impermeabile di 5 metri che permette di posizionare il pannello solare e la lampada in punti diversi, così da sfruttare al meglio l’esposizione solare. La certificazione IP65 garantisce una resistenza efficace contro pioggia, polvere e altri agenti atmosferici, caratteristica che rende il prodotto adatto a ogni stagione e condizione climatica. Per ottenere prestazioni ottimali, è consigliabile orientare il pannello verso sud e installarlo a un’altezza compresa tra 2 e 3 metri, con almeno 8 ore di esposizione solare diretta al giorno.

Altri dettagli aggiuntivi sono la lente ottica integrata, che offre una trasmissione della luce fino al 92% per una diffusione più uniforme e intensa, e l’assenza di cablaggi complessi: l’installazione non richiede interventi strutturali o conoscenze tecniche particolari. A ciò si aggiunge un design compatto e discreto, che ben si adatta a ogni ambiente.

Per te che cerchi una soluzione pratica e durevole, oltre che particolarmente economica, per illuminare giardini, vialetti e ingressi

