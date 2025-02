Blink Mini 2: crolla il prezzo su Amazon, la videocamera è l'affare tech del giorno

Su Amazon è possibile acquistare oggi la Blink Mini 2, la videocamera Wi-Fi plug-in per monitorare casa, con un prezzo scontato di 23,99 euro. La promo è ancora più conveniente se si sceglie il bundle con due videocamere. In questo caso, infatti, il prezzo si riduce a 37,99 euro (quindi 19 euro per unità).

L'offerta è disponibile sia per la colorazione nera che per quella bianca e include anche un periodo di prova gratuita di 30 giorni dell'abbonamento Blink, per gli utenti che intendono salvare i video in cloud e accedere a tutti gli altri vantaggi riservati a chi ha scelto i prodotti Blink.

Blink Mini 2: è un vero affare su Amazon

Con Blink Mini 2 è possibile incrementare la sicurezza di casa. Si tratta di una videocamera plug-in in grado di catturare video a 1080p, consentendo anche la visione notturna a colori, con faretto integrato. La videocamera è utilizzabile anche in spazi esterni (acquistando l'alimentatore resistente alle intemperie che viene venduto separatamente).

Facile da configurare, Blink Mini 2 mette a disposizione dell'utente diverse funzioni smart, come il rilevamento dei movimenti e il sistema di notifiche intelligenti. C'è anche l'audio bidirezionale. Si tratta di un dispositivo che può adattarsi al meglio a tutti i contesti di utilizzo e può integrarsi con l'ecosistema smart di casa, permettendo la gestione tramite Alexa.

Sfruttando la promo in corso, Blink Mini 2 è ora disponibile al prezzo scontato di 23,99 euro, con possibilità di scegliere tra la versione bianca e quella nera. L'offerta diventa ancora più vantaggiosa scegliendo il bundle con due videocamere, che viene proposto a 37,99 euro. Per tutti gli utenti c'è sempre un mese di prova gratuita dell'abbonamento Blink.