Bilancia smart completa, con 13 funzioni per tutta la famiglia: offerta lampo!

La bilancia INSMART rappresenta una soluzione tecnologica per chi desidera monitorare la propria salute con precisione e semplicità. Disponibile a un prezzo di 23,74 euro, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo originale, questo dispositivo si distingue per le sue funzionalità avanzate e il design compatto.

Non misura solo il peso: tutto è scritto nell’app dedicata

Dotata di sensori a forma di "G" e tecnologia di bio-impedenza (BIA), la bilancia offre misurazioni accurate fino a 180 kg, con una divisione minima di 50 grammi. Grazie ai quattro elettrodi integrati, è possibile rilevare non solo il peso corporeo, ma anche altri 13 parametri fondamentali, tra cui indice di massa corporea, percentuale di muscoli, massa ossea e livello di idratazione. Questi dati permettono di ottenere un quadro completo e dettagliato dello stato fisico.

Un altro punto di forza è la connettività Bluetooth, che consente di sincronizzare i dati con l'applicazione "Fitdays", compatibile con dispositivi Android e iOS. L'app permette inoltre di integrare le informazioni con piattaforme come Apple Health, Google Fit, Fit-Bit e SAMSUNG Health, creando un ecosistema completo per il monitoraggio del benessere. La sicurezza dei dati personali è garantita dalla piattaforma cloud dell'applicazione, che protegge le informazioni rendendole accessibili esclusivamente all'utente.

La bilancia INSMART è progettata per offrire un'esperienza d'uso intuitiva. Non richiede pulsanti: basta salire sulla piattaforma per avviare automaticamente la misurazione. La calibrazione automatica assicura risultati affidabili a ogni utilizzo, mentre l'alimentazione è garantita da due batterie AAA incluse nella confezione. Con dimensioni compatte e un peso di appena 1 kg, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico.

La garanzia estesa a cinque anni e la possibilità di rimborso totale entro un anno dall'acquisto aggiungono ulteriore valore al prodotto, offrendo tranquillità e sicurezza agli utenti.

Per chi cerca un dispositivo affidabile e completo per monitorare la propria salute, la bilancia INSMART si conferma una scelta pratica e accessibile, capace di trasformare i numeri in dati preziosi per il benessere personale. Acquistala ora in promo su Amazon con il 21% di sconto.

