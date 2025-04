Bilancia Foryond in SUPER offerta su Amazon: monitoraggio completo, design compatto, funzioni smart

Monitorare la propria salute con precisione e semplicità è oggi possibile grazie alla bilancia impedenziometrica Foryond, proposta a un prezzo interessante di 24,22€ rispetto al costo originale di 29,99€. Approfitta adesso di quest’opportunità per acquistare un device premium che integra tecnologia e design per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia.

Bilancia Foryond, imperdibile a questo prezzo

La bilancia si distingue per una piattaforma in vetro temperato da 6 mm, progettata per garantire robustezza e precisione. Grazie ai suoi quattro elettrodi ad alta sensibilità, offre misurazioni accurate fino a incrementi di 0,05 kg, supportando un peso massimo di 180 kg. Queste caratteristiche la rendono ideale per un monitoraggio quotidiano e affidabile del proprio stato fisico.

La tecnologia di bio-impedenza rappresenta il cuore pulsante del dispositivo, consentendo di ottenere una panoramica completa su 13 parametri corporei. Tra questi, spiccano l'indice di massa corporea, la percentuale di massa grassa e magra, il livello di idratazione, il tasso metabolico basale e l'età metabolica. Questi dati vengono elaborati e presentati attraverso grafici chiari e intuitivi, permettendo un'analisi dettagliata dell'evoluzione del proprio stato fisico nel tempo.

Un altro aspetto che rende questa bilancia particolarmente apprezzata è la sua compatibilità con l'app Fitdays. L'integrazione con piattaforme come Apple Salute, Google Fit e Fitbit consente di centralizzare i dati biometrici, rendendoli facilmente accessibili da qualsiasi dispositivo. Inoltre, l'utilizzo di una piattaforma cloud indipendente garantisce la sicurezza delle informazioni personali.

Adatta all'uso familiare, la bilancia Foryond permette di creare un numero illimitato di profili utente, offrendo a ciascun membro della famiglia la possibilità di monitorare i propri progressi in modo personalizzato. La funzione auto-on elimina la necessità di accensione manuale, mentre la sincronizzazione automatica con lo smartphone rende l'esperienza d'uso ancora più pratica e immediata. Comprala ora su Amazon a soli 24,22€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.