Bidone aspiratutto Kärcher: compatto, potente e al 27% di sconto

Il bidone aspiratutto Kärcher si distingue come un alleato prezioso per chi desidera una pulizia versatile ed efficace. Proposto al prezzo promozionale di 79,99 euro, questo aspiratore solidi-liquidi si colloca tra le soluzioni più apprezzate della sua categoria, con un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino. La sua capacità di adattarsi a diverse esigenze lo rende un'opzione da considerare per ogni tipo di superficie e tipologia di sporco.

Lo usi ovunque e aspira che è un piacere

Dotato di un motore da 1000 watt, il bidone aspiratutto Kärcher è progettato per garantire una potenza di aspirazione elevata senza compromessi. Il cuore del dispositivo è il robusto contenitore in acciaio inossidabile da 17 litri, che assicura una resistenza duratura e una capacità adeguata per sessioni di pulizia prolungate. Grazie al cavo elettrico di 4 metri e al tubo di aspirazione di 2 metri, raggiungere gli angoli più difficili diventa un'operazione semplice, eliminando la necessità di spostare continuamente la presa di corrente.

Tra le funzionalità più apprezzate, spicca la modalità soffiante, particolarmente utile per radunare foglie o detriti leggeri prima di procedere con l'aspirazione. Inoltre, il filtro a cartuccia integrato permette di passare senza interruzioni dall'aspirazione di solidi a quella di liquidi, un dettaglio che semplifica notevolmente l'utilizzo quotidiano. Questa caratteristica, combinata con un design compatto e un peso contenuto di soli 6,03 kg, rende l'aspiratore pratico sia da utilizzare che da riporre.

Il bidone aspiratutto Kärcher si presenta con una dotazione accessoria completa: un sacchetto in vello di alta qualità, bocchette multifunzione e strumenti dedicati alla pulizia dell'auto. Ogni elemento trova spazio in un vano integrato, progettato per mantenere tutto in ordine e facilmente accessibile. Inoltre, il tubo di aspirazione può essere agganciato comodamente alla testa dell'apparecchio.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal livello sonoro contenuto, che si attesta sugli 84 dB, un valore accettabile per un dispositivo di questa categoria. Le dimensioni compatte completano il profilo di un prodotto che combina efficienza e praticità, rendendolo adatto sia per l'uso domestico che per piccoli lavori di manutenzione.

Approfitta di un’offerta che unisce qualità e convenienza. La capacità del bidone aspiratutto Kärcher di gestire ogni esigenza di pulizia lo rende una scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile, perfetto per affrontare con facilità le sfide quotidiane della casa. Acquistalo subito su Amazon con uno sconto del 27%.

