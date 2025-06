Bevande calde o ghiacciate tutto il giorno con la tazza termica più venduta del momento (-23%)

Acquista adesso la tazza termica di WATERSY, un accessorio pratico, di design e sostenibile. Oggi lo trovi disponibile ora a un prezzo scontato di 21,24€, con un risparmio del 23% rispetto al listino originale.

Tazza termica di WATERSY: indispensabile a questo prezzo

Realizzata in acciaio inossidabile, la tazza termica WATERSY è progettata per garantire idratazione costante durante tutta la giornata. Grazie alla sua capacità di 1182 ml, è ideale per chi cerca un contenitore capiente e funzionale. Il sistema di isolamento a doppia parete assicura che le bevande rimangano calde o fredde per diverse ore, rendendola perfetta sia per il caffè mattutino che per le bibite estive.

Il design anti-perdita è un ulteriore punto di forza: il coperchio avvitabile ermetico, dotato di guarnizione in silicone, garantisce la massima sicurezza contro eventuali fuoriuscite.

Un’alternativa sostenibile: la WATERSY è priva di BPA, offrendo una soluzione ecologica rispetto ai tradizionali bicchieri usa e getta. Questo aspetto la rende un'opzione interessante per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale, contribuendo alla diminuzione dei rifiuti plastici.

Il rivestimento esterno in polvere ecologica non solo le conferisce un design elegante, ma la rende anche facile da pulire. Tutti i componenti, inclusi il coperchio e la cannuccia, sono lavabili in lavastoviglie, semplificando la manutenzione quotidiana.

Disponibile in 9 colorazioni e 3 dimensioni, la tazza termica di WATERSY si adatta a ogni stile e necessità. Che tu la utilizzi durante una sessione di allenamento, un'escursione o una giornata in ufficio, questo prodotto si dimostra un compagno ideale. Oggi la paghi pochissimo: soltanto 21,24€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

