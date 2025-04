Batteria rimovibile, motore da 250W e pieghevole: la e-bike da città che ti semplifica la vita è in offerta

Chi cerca una bici elettrica pieghevole adatta agli spostamenti quotidiani in città, oggi ha una proposta concreta da valutare. La F.lli Schiano Galaxy, una ebike da 20 pollici progettata per adulti, è in offerta su Amazon con uno sconto del 23%. Il prezzo finale di 769,03€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, la rende un’opzione accessibile e ben bilanciata tra praticità e prestazioni.

Acquista subito la e-Bike più versatile che ci sia: la Galaxy dei F.lli Schiano è in offerta su Amazon

Il cuore di questa bici elettrica pieghevole è il motore da 250W con coppia di 40Nm, alimentato da una batteria rimovibile da 36V 10.4Ah che garantisce autonomia sufficiente per gli spostamenti urbani, casa-lavoro o brevi gite fuori porta. La batteria si ricarica facilmente e può essere rimossa per maggiore sicurezza o comodità.

La struttura pieghevole in acciaio permette di ridurre l’ingombro quando non in uso. Una volta piegata, la bici può essere riposta facilmente in casa, nel baule dell’auto o in ufficio, rendendola perfetta per chi cerca una mobilità flessibile. Nonostante la compattezza, il design mantiene una buona ergonomia, con sella e manubrio regolabili per adattarsi a diverse altezze.

L’assistenza alla pedalata è gestita da un display LED integrato, che permette di scegliere tra più livelli di supporto. Questo consente di adattare la spinta del motore alle diverse condizioni del percorso, ottimizzando sia la velocità che la durata della batteria. I freni V-brake, il cambio Shimano e le luci anteriori e posteriori completano il pacchetto con dotazioni adatte all’uso quotidiano.

A soli 769,03€, con lo sconto già applicato, questa proposta di F.lli Schiano si rivolge a chi vuole entrare nel mondo della mobilità elettrica urbana senza rinunciare a qualità e affidabilità. Un mezzo compatto, funzionale e pronto a rispondere alle esigenze di chi si muove in città ogni giorno. Ora in promozione, può rappresentare un investimento utile e duraturo. L’IVA è inclusa nel prezzo così come le spese di spedizione.