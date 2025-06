Basta peli e briciole: l’aspirapolvere smart di Hoover è in super sconto su Amazon

Scopri la praticità dell’aspirapolvere senza dili Hoover H-FREE 100 HF122GPT 011, ora proposto a un prezzo ridotto su Amazon. Con un risparmio del 57%, è possibile acquistarlo a 85,99 euro rispetto al prezzo di listino di 199,99 euro. Questo modello si distingue per la combinazione di tecnologie avanzate e caratteristiche pensate per migliorare la pulizia quotidiana.

Un'aspirazione potente e continua

Dotato di una tecnologia ciclonica all'avanguardia, Hoover H-FREE 100 separa efficacemente le particelle di polvere dall'aria, garantendo risultati di pulizia impeccabili. La batteria removibile da 22V consente un'autonomia fino a 40 minuti, offrendo la libertà di muoversi senza il vincolo dei cavi.

Con un livello sonoro di soli 41 dB, l'Hoover H-FREE 100 è uno degli aspirapolvere più silenziosi della sua categoria. La possibilità di scegliere tra due velocità consente di adattare la potenza aspirante alle diverse superfici, ottimizzando al contempo i consumi energetici.

Uno dei punti di forza di questo aspirapolvere è la sua versatilità. È fornito di una gamma completa di accessori: una spazzola per superfici delicate, una bocchetta a lancia per le aree difficili da raggiungere e una mini turbospazzola, ideale per chi possiede animali domestici. Quest'ultima si rivela particolarmente efficace nel rimuovere peli e allergeni da tessuti e superfici.

La spazzola principale è dotata di illuminazione LED, che consente di individuare lo sporco anche negli angoli più nascosti, migliorando così l'efficacia complessiva della pulizia. Inoltre, il contenitore da 0,9 litri riduce la frequenza dello svuotamento, semplificando ulteriormente l'uso quotidiano.

Approfitta dell’offerta e acquista oggi l’aspirapolvere senza fili di Hoover al prezzo speciale di soli 85,99€ su Amazon.

