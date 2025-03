Basta pagare extra per il bagaglio a mano! Questo zaino è perfetto per Ryanair ed è anche in sconto

Se viaggi spesso con compagnie low cost come Ryanair, Easyjet o Wizz Air, sai quanto sia importante avere un bagaglio a mano che rispetti le dimensioni imposte, senza però rinunciare a capienza e praticità. Lo zaino di Lossga è compatibile con le restrizioni di tutte le principali compagnie aeree visto che ha dimensioni di 40x20x25 cm, ed è attualmente in offerta su Amazon a soli 24,99€, IVA inclusa, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo di listino. L’offerta è a tempo limitato e rappresenta un’opportunità concreta per chi sta pianificando un viaggio.

Lo zaino di Lossga è il bagaglio perfetto per Ryanair e Easyjet, ed è in offerta a 24,99€ su Amazon

Lo zaino è progettato appositamente per essere accettato come bagaglio gratuito sotto il sedile nelle tratte operate da Ryanair, ma le sue misure lo rendono perfettamente adatto anche per Easyjet, Vueling e Wizz Air.

Nonostante la compattezza, l’organizzazione interna è pensata per sfruttare al massimo ogni centimetro disponibile, grazie a una struttura intelligente che include tre organizer in dotazione, ideali per separare abiti, accessori e dispositivi elettronici.

Il tessuto esterno è resistente, impermeabile e facile da pulire, mentre la doppia zip rinforzata assicura una chiusura sicura anche a pieno carico. Gli spallacci imbottiti e regolabili lo rendono comodo da portare anche per lunghi spostamenti a piedi o durante le attese in aeroporto. Il manico superiore offre un’alternativa pratica per chi preferisce portarlo come borsa.

All’interno è presente uno scomparto imbottito per notebook o tablet, una tasca con zip per oggetti più piccoli e una struttura che consente di comprimere il contenuto grazie alle cinghie interne. Le tasche esterne laterali e frontali permettono di tenere a portata di mano documenti, power bank o una bottiglia d’acqua, elementi fondamentali per un viaggio comodo.

Con un prezzo di 24,99€, questo zaino da cabina firmato Lossga diventa una scelta strategica per chi vuole viaggiare leggero, ordinato e senza rischiare costi aggiuntivi al gate. Un prodotto versatile e robusto, pensato per chi viaggia spesso e ha bisogno di una soluzione efficiente, compatibile con le politiche di imbarco delle principali compagnie aeree.