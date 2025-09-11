Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Barbecue elettrico in sconto, goditi le grigliate anche a casa e senza fumo

Una soluzione geniale per non rinunciare al piacere del barbecue anche in casa...o quando fuori piove!

ardes

ardes

Se non vuoi rinunciare al piacere della grigliata perché non hai un giardino o durante i mesi più rigidi e piovosi, ecco la soluzione: il barbecue elettrico Ardes AR1B01 è ora in offerta su Amazon a soli 21,99 euro, con uno sconto del 37%.

Chi ha detto che per godersi una buona grigliata sia necessario disporre di un grande giardino o dover affrontare il fastidio della pulizia e del fumo?

L’Ardes AR1B01 si fa notare proprio per la sua versatilità e la capacità di adattarsi perfettamente a terrazzi, balconi e persino piccoli appartamenti.

La praticità di questo barbecue elettrico risiede nelle sue dimensioni compatte, solo 47,5 x 35 x 10 cm, e nel peso di appena 1 kg, che permettono di spostarlo facilmente e utilizzarlo dove preferisci, senza limiti di spazio.

Ardes AR1B01 Barbecue Senza Fumo Elettrico Portatile Regolazione Temperatura 2200 W, Nero

Ardes AR1B01 Barbecue Senza Fumo Elettrico Portatile Regolazione Temperatura 2200 W, Nero

21.99 35.16 37%
Zero fumo, zero stress: la tecnologia che fa la differenza

Uno degli aspetti più apprezzati dell’Ardes AR1B01 è la vaschetta raccogli-acqua che, grazie a un sistema semplice ma efficace, elimina il problema del fumo durante la cottura.

Potrai finalmente grigliare in tutta tranquillità, senza preoccuparti di disturbare i vicini o di impregnare la casa di odori persistenti. Un piccolo dettaglio che fa davvero la differenza nella vita quotidiana, soprattutto per chi vive in condominio.

L’esperienza d’uso è stata pensata per semplificare ogni passaggio: sia la griglia in acciaio cromato (38 x 22 cm) che la vaschetta sono completamente rimovibili e possono essere lavate in lavastoviglie.

Niente più interminabili sessioni di pulizia: in pochi minuti tutto torna come nuovo.

La potenza di 2200 watt assicura un riscaldamento rapido, mentre la temperatura è facilmente regolabile secondo le esigenze, così puoi ottenere sempre la cottura perfetta.

Design solido e sicurezza al primo posto

La costruzione combina acciaio e plastica con una finitura laccata che dona un tocco di eleganza e resistenza.

Il manico in acciaio è progettato per permettere di spostare la griglia in totale sicurezza anche quando è calda, un dettaglio che non passa inosservato e che aggiunge un ulteriore livello di affidabilità al prodotto.

Un altro punto di forza è la classe energetica A+++, che consente di grigliare senza pesare sulla bolletta e con un occhio di riguardo per l’ambiente.

Non servono batterie, né complicate procedure di montaggio: basta collegare l’Ardes AR1B01 alla corrente, aggiungere acqua nella vaschetta e selezionare la temperatura desiderata. In pochi istanti sei pronto a cucinare.

Il kit comprende già tutto il necessario per iniziare: griglia in acciaio cromato e vaschetta raccogli-acqua sono inclusi nella confezione.

Nessuna attesa, nessuna spesa aggiuntiva: l’esperienza barbecue diventa finalmente accessibile e immediata, anche per chi ha poco tempo a disposizione o desidera organizzare una cena improvvisata tra amici.

L’Ardes AR1B01 si conferma una scelta intelligente per chi cerca una soluzione moderna, pratica e rispettosa degli spazi condivisi.

Che tu voglia preparare una grigliata salutare in cucina o goderti una serata sul balcone, questa offerta a 21,99 euro rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire un nuovo modo di vivere la cucina alla griglia, senza compromessi e con la garanzia di un marchio con oltre 60 anni di esperienza nel settore.

