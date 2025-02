Avvitatore a impulsi professionale con valigetta 2 batterie e accessori per fai da te smart

Anche tu spesso ti fai i lavori a casa da solo anche se non sei proprio del mestiere? Allora sono certo che hai bisogno di questo utilissimo attrezzo elettrico che oggi puoi acquistare a molto meno del suo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo avvitatore a impulsi professionale a soli 108,99 euro, invece che 139,99 euro.

Dunque con lo sconto del 22% oggi puoi risparmiare ben 31 euro sul totale. Una grandissima occasione per ottenere ciò di cui hai bisogno senza spendere un capitale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Avvitatore a impulsi professionale con tutto ciò che ti occorre

Questo avvitatore a impulsi è professionale e quindi ti permetterà di fare qualsiasi lavoro, anche quelli più complessi, senza nessun problema e in modo rapido. Potrai scegliere con il suo pratico selettore la velocità di rotazione in base alle tue esigenze, da un minimo di 2500 giri/min a un massimo di 3300 giri/min.

Gode poi di ben 2 batterie al litio da 4000 mAh che quindi puoi ricaricare facilmente e che durano parecchio. Tra l'altro essendo due una la ricarichi e l'altra la usi per non fermarti mai. È dotato di una luce a LED per vedere al meglio il lavoro che stai facendo. Puoi facilmente cambiare le punte, grazie a un mandrino universale da 1/2" e in confezione trovi 6 chiavi a bussola e una valigetta per il trasporto.

Non perdere tempo, a un prezzo del genere sicuramente andrà a ruba e il prezzo salirà. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo avvitatore a impulsi professionale a soli 108,99 euro, invece che 139,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime.