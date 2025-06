Auto, terrazzo, bici: l’idropulitrice giusta per tutto è in sconto del 10%

Potenza, versatilità e design intelligente: l’idropulitrice Kärcher K 3 Power Control rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'idropulitrice performante e accessibile. Attualmente, è possibile trovarla su Amazon con uno sconto del 10%, al prezzo di 134,65 euro. Un'offerta interessante per un dispositivo che si distingue nel mercato per qualità e funzionalità.

Idropulitrice Kärcher: tutte le caratteristiche

Con una pressione massima di 120 bar e una capacità di erogazione fino a 380 litri all'ora, questa idropulitrice si adatta a diverse esigenze di pulizia esterna. Che si tratti di rimuovere lo sporco da biciclette, vialetti o mobili da giardino, garantisce risultati ottimali. Una delle sue caratteristiche più apprezzate è il sistema di regolazione della pressione integrato direttamente sulla lancia, che consente di scegliere tra un getto delicato e uno più intenso, adattandosi al tipo di superficie da trattare.

Il set include un ugello "mangiasporco", progettato per affrontare lo sporco più ostinato. Questo elemento aggiunge ulteriore versatilità al dispositivo, rendendolo adatto anche alle situazioni più impegnative. Inoltre, la compatibilità con la app Home & Garden di Kärcher rappresenta un valore aggiunto significativo: grazie a questa applicazione, gli utenti possono ricevere suggerimenti personalizzati per ottimizzare le operazioni di pulizia e manutenzione.

Un altro punto di forza della idropulitrice Kärcher è il suo design compatto e funzionale. Con dimensioni di 29,7 x 28 x 67,7 cm e un peso di soli 5,79 kg, è facile da maneggiare e riporre. Il sistema di organizzazione degli accessori, che include compartimenti dedicati e ganci per cavo, tubo ad alta pressione e lance, contribuisce a mantenere tutto in ordine e a portata di mano.

Questa idropulitrice Kärcher continua a essere una scelta di riferimento nel settore grazie al suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Le sue prestazioni elevate, unite a un prezzo competitivo, la rendono una soluzione interessante per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile. Acquistala subito su Amazon e risparmia il 10%.

