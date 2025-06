Auto-svuota, mappa, lava e torna da te: il robot aspirapolvere più completo, ora lo paghi pochissimo

Il robot aspirapolvere Tapo RV20 MAX Plus rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un dispositivo che unisca efficienza, tecnologia avanzata e praticità nella pulizia domestica. Attualmente disponibile su Amazon a 189,99 euro grazie a uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 249,99 euro, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti offre una soluzione completa e versatile per la manutenzione quotidiana dei pavimenti.

Tapo RV20 MAX Plus: il robot aspirapolvere che devi comprare adesso

Uno dei punti di forza principali del Tapo RV20 MAX Plus è la sua potenza di aspirazione di 5300 Pa, ideale per affrontare sporco ostinato, peli di animali domestici e residui di polvere. Ma ciò che lo distingue davvero è il sistema di svuotamento automatico, che raccoglie la polvere in un sacchetto sigillato da 3 litri, riducendo la necessità di interventi manuali a circa una volta ogni due mesi.

Il cuore tecnologico del Tapo RV20 MAX Plus è il processore iPath 8+, che gestisce algoritmi avanzati per offrire un’esperienza di pulizia personalizzata. Grazie alla compatibilità con l’app mobile e ai comandi vocali supportati da Amazon Alexa e Google Assistant, il controllo del dispositivo è semplice e intuitivo. È possibile personalizzare le aree di pulizia, impostare programmi specifici e definire modalità diverse per ogni ambiente della casa.

Il robot è dotato di un sistema di navigazione avanzato, il LiDAR MagSlim, che permette di creare mappe dettagliate dell’ambiente domestico e di pianificare percorsi ottimizzati. Con un’altezza di soli 83 mm, il dispositivo riesce a raggiungere anche gli spazi più difficili, come quelli sotto i mobili e i letti.

La tecnologia Mesh Grid consente di distinguere le diverse superfici, evitando di bagnare i tappeti durante il lavaggio e garantendo così una pulizia più mirata e sicura.

La batteria agli ioni di litio da 2600 mAh garantisce un’autonomia sufficiente per sessioni di pulizia prolungate. Quando la carica si esaurisce, il robot torna automaticamente alla base per ricaricarsi e riprende il lavoro dal punto in cui era stato interrotto.

Se stai cercando una soluzione avanzata per la pulizia domestica, il Tapo RV20 MAX Plus è un’opzione che unisce innovazione e praticità. Con lo sconto attuale del 24%, rappresenta un investimento vantaggioso per migliorare la qualità della vita quotidiana. Compralo adesso su Amazon a soli 189,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.